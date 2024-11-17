4年前，銷售表現低迷的現代汽車集團，在會長鄭義宣上任後，不僅全球銷售量攀升至第3名，更成為韓國上市公司的「獲利王」；他是如何帶領現代汽車走出困境？

自動導引車擔任搬運工，把零件送到組裝區，機械手臂夾起沉重的車胎，協助工人作業；一旁則有4足機器人來回巡視，確保工作場域的安全性。這座自動化程度達46%，產能比傳統生產線高3倍的工廠，是現代汽車集團在新加坡設立的「全球創新中心」。

根據《財訊》雙週刊報導，去年11月竣工啟用的現代汽車新加坡廠，每年可生產30000輛電動車，同時肩負研發自動駕駛技術、永續能源等任務。未來，這裡將與預計2025年完工的韓國蔚山工廠，一起成為現代汽車迎向電動化時代的兩大支柱。

有別於前述充滿科技感的場景，2019年，現代汽車一度被認為，在電動車領域處於落後地位，連續4年未能達成銷售目標；當時媒體甚至認為，即使現代汽車擴大投資新能源車技術，恐怕也為時已晚了。

引進新人才 顛覆老派作風

在一片看衰聲中，隔年10月，原任現代汽車集團副會長的鄭義宣，於50歲生日前夕，從父親鄭夢九手中正式接下會長職務，扛起經營重任。

鄭義宣曾擔任現代汽車旗下品牌起亞汽車（Kia）總裁，立下轉虧為盈的戰功，因此外界對他接任現代汽車會長的表現，抱持高度期待。鄭義宣果然不負眾望，接連繳出全球銷售量排名升至第3、年度獲利創韓國上市公司之冠，以及股價攀新高等漂亮成績。

事實上，鄭義宣多年前就開始推動集團革新，持續引進外籍人才和新觀念，顛覆父執輩「凡事自己來」的作風。2006年，他延攬曾在奧迪和福斯汽車任職多年的施雷爾（Peter Schreyer），擔綱起亞首席設計師，之後轉任現代汽車設計主管，讓起亞和現代的車款，展現全新面貌。2015年，他力邀曾在BMW擔任工程師逾30年的比爾曼（Albert Biermann）加入現代汽車，領導現代、起亞的車型開發，提升駕駛性能。

《財訊》雙週刊分析，在施雷爾和比爾曼加入前，現代汽車長期被視為低階車輛製造商，曾被嘲諷「外形醜又常拋錨，價格低廉是唯一的購買誘因」。但在鄭義宣主導下，現代汽車無論車輛外觀或性能，皆已擺脫過去的刻板印象。

文章來源：財訊雙週刊