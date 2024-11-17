台灣起家的達運光電，做網路傳輸設備生意32年，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。達運在今年底興櫃轉上市前接受本刊專訪，透露它如何步步突圍美國市場。

在新北五股工業區的廠辦裡，藏著一家寬頻設備供應商大廠，不同於多數做室內網路傳輸終端設備的同業，它專精寬頻放大器、光收發機等室外設備，確保在網路傳輸過程中的訊號穩定，讓網路速度更快。

這個隱形冠軍就是達運光電。1992年董事長陳碧霜與總經理戴國源夫妻倆共同創業，甫成立就鎖定有線電視業者，為其供應寬頻放大器，原因是有線電視採光纖同軸混合網路傳輸架構，其中同軸纜線一旦傳輸距離長，容易出現訊號衰減，得靠放大器保持訊號強度。

早期國內放大器多為進口，「買一個要3萬元，自己做不到千元！」戴國源說，達運憑藉在地生產優勢將產品賣給國內第四台業者，還做起代理和網路建置生意。

放大器放在電線桿上，除了需有基本的網路傳輸知識，還得應對長時間在戶外的設備防水和防雷擊、溫度變化，最重要的是，用20年都不能壞。技術門檻高又不保證有訂單，少有業者願意投入，戴國源卻堅信「戲棚下站久就是你的」。

接手美國原廠再創自有品牌

多角化攻東南亞、中南美洲

1999年達運遇上轉捩點，所代理的原廠Augat想出售寬頻設備部門，希望達運接手。戴國源評估，併購既有在台生產的成本優勢，還能取得其美國客戶訂單、拿到美國市場入場券；他於是自己籌資8百萬美元買下該部門，同年成立美國子公司發展自有品牌。

達運併購Augat後，獲得當時全美第二大有線電視服務商時代華納有線電視（Time Warner Cable）、MediaOne等跨年度訂單，為此在台擴大產能，原以為從此一帆風順，不料好光景只維持兩年。

這得從美國有線電視產業歷史說起。MediaOne1999年被美國電信商AT&T併購，客戶易主。戴國源至今還記得，某天AT&T來信，要他赴美「談判」，一進會議室就被告知：「你們的產品不錯，但我們從不跟營收低於十億美元的公司做生意，」甚至直言：「你們什麼時候倒閉？」戴國源說，當時不懂如何與大企業交手因而錯失訂單，○一年營收直落四成。

這次的經驗讓戴國源意識到，雞蛋不可放在同一個籃子，達運開始多角化布局，一面發展物聯網軟硬體整合業務，一面擴展海外市場，進軍東南亞和中南美洲，最大的北美市場當然也沒放棄。

然而，當地的市場生態，讓達運處處碰壁。

（圖／今周刊提供）

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