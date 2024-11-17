大陸女星秦嵐是美魔女一枚，最讓台灣觀眾熟知的是，在宮廷劇《延禧攻略》飾演溫柔、優雅的富察皇后，而擁「最美皇后」的稱號，她近期則為了拍《平等之門》，敬業為戲頂男生頭，秦嵐一舉一動都是話題，不過，微博日前則流傳一段她過去差點曝光的舊片，好身材掀起網友討論。

微博博主突曬出秦嵐舊片，只見她身穿白色低胸小可愛和白色外套入鏡，挺出胸膛，手往後拉、擺出拉筋的動作，美胸呼之欲出，結果秦嵐發現北半球露出來，發出「ㄟ」一聲，急得拉外套遮胸，露出尷尬又不失可愛的表情，她還對鏡頭笑說：「我知道！剛才險些失守」，看到有網友誇性感，秦嵐則強調：「我不是性感，我是感性」。雖然這已是多年前的短片， 依舊吸引網友討論：「故意的，很明顯」、「拉手可以使胸部曲線更加突出」、「挺好看的阿」。

秦嵐發現差點曝光，急忙拉外套遮胸。（圖／微博）

秦嵐是氣質美女一枚，還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐是如此盛世級的美人，演過《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》、《滾滾紅塵》，靠著《延禧攻略》爆紅後，還因已40歲仍單身被外界催婚，但對她來說，只有自己能決定人生大事，不需要任何人干涉，秦嵐很滿意單身狀態，吐心聲說：「我自己很清楚，自己在什麼時候要怎樣的生活」。

秦嵐對感情很有自己的想法，認為：「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。