共和黨全面執政時代來臨，這一次，川普不僅拿下總統大位，其代表的共和黨更是橫掃參、眾兩議院取得完全執政，當川普經典的「讓美國再次偉大」競選標語再次被高舉，對於市場來說，這樣的紅色狂潮慶祝行情，可以走多遠？

匯市過度反應「川普行情」

降息步伐不會停，美元價值恐被高估

「大家有點太瘋狂的追求美元。」台新銀行首席外匯策略師陳有忠直言，就短線來看，美元行情似乎已經過度反應了川普勝選的利多因素。

光是十一月六日美國大選結果公布當天，美元指數就從一百零三，一路升破一百零五價位，陳有忠認為此時的美元指數，就基本面來看，理應不該升破這個價位，「現在是大家（投資人）該冷靜的時候了。」

投資人會選擇押注看好美元，背後原因是，川普的降稅、提高關稅、限制移民政策，在未來恐引導通膨升溫，為經濟增添變數，進而導致聯準會的降息步伐，無法照原定計畫推行，利率將維持高位更久，使得美國政府公債的殖利率向上彈升，美元也因此無法快速走貶。

但，這樣的論述，是否會照劇本發生，以及川普全面執政，到底具體為市場帶來哪些變數？

要解答這題，首先必須從大選日後兩天的美國聯準會會議中尋找答案。

在本次會議中，如外界預期，聯準會再度降息一碼。若細看本次聯準會聲明，會發現，本次內容較上次，把「通膨朝向二％取得進一步進展」等字詞刪除，外界因此解讀，在川普執政下，確實無法排除通膨再起的可能性。

針對這點，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調，近期公債殖利率的上揚，更多是源自於強勁的經濟成長表現，而非通膨預期的升溫。

富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，儘管外界對川普執政會引發的衝擊有諸多討論，但其中最大變因，會落在川普上任後的施政順序，會是先著重在內政，還是對外的關稅，這將連動影響經濟，「這點連聯準會都無從判斷起。」

也因此，他不認同因為川普當選，就可能引發通膨，進而拖慢聯準會降息步伐的論述。

瑞銀全球首席投資總監馬克．海菲爾（Mark Haefele）也點出，「無論誰贏得大選，利率下行的趨勢都不會改變。」

「降息循環不是短期現象。」陳有忠強調，降息循環週期至少會走一年以上，即使是川普完全執政，也難以改變聯準會利率政策方向，甚至若參照歷史，在共和黨執政時期，美元通常都處在相對弱勢，就連川普本人過去也是降息的擁護者，因此，他判斷，美元短期已達高點，接下來回落機率高。

陳有忠分析，若放眼川普本次執政任期，美元指數有機會回跌至一百之下。

換言之，放眼中長期，更該注意的，是在選舉前就一路受「川普交易」趨勢壓抑的非美貨幣族群。

趁美元反彈，獲利了結重新配置

日圓難再續貶，歐元下季有升值機會

海菲爾在選後的評論便建議，趁著美元這波反彈行情，投資者應將手中美元資產，分散配置至其他貨幣。

首先是今年話題最多的日圓，隨著川普上任，美國大選因素消除，日圓在接下來也有望重拾漲勢。

過去川普相當關注透過弱勢貨幣取得外貿優勢的國家，羅瑋分析，以川普的角度，這次他也「不會這麼輕鬆放過日本」。他認為，凡是對美國享有鉅額貿易順差的國家，未來貨幣繼續走貶的機會有限。

摩根大通報告也指出，若日圓再出現大幅貶值情況，日本央行也會藉由升息，或是出手干預匯市的方式來維穩匯價。因此，這會是個投資人放眼未來，可以將部分美元轉換配置的標的。

其次就是歐元，做為美元指數組成中，占比最大的對手貨幣，近期歐元表現相對疲弱，除了川普因素外，也與歐洲政經局勢有關。

羅瑋表示，由於德國聯合內閣瓦解，加上歐洲經濟相對疲軟，歐元恐會持續疲弱至明年第一季，隨著歐洲央行結束降息步伐，經濟有所好轉，屆時歐元才會出現升值契機。

當美國大選結果底定，川普正式入主白宮，政治的不確定性消除，比起跟著選舉情緒起伏追高美元等川普概念題材，投資人此時更該做的，應是重新審視市場基本面，為下個年度做配置布局。

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