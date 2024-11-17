川普勝選後，馬斯克選前大力支持川普，選後特斯拉股價大漲，不到一個星期，股價一度大漲近四成。川普政府未來施政重點的加密貨幣，以及共和黨金主的國防股，都是未來川普上任後的長多指標股。

川普勝選後至今，國際金融市場出現明顯變化，道瓊、S&P 500指數創新高，美元指數強勢。選前大力支持川普的特斯拉，選後至今股價漲幅一度超過四成，市值重回一兆美元，比特幣也大漲超過二七％，一度創下超過八．九萬美元新高價。未來川普執政後被認為受惠產業的金融、國防和生技製藥股也都大漲。然而，川普準備大幅調高中國關稅，造成恆生指數下跌，台股也因為台積電先進製程產品完全不能賣給中國，加權指數選後也下跌。

川普重回白宮主政，過去川普常掛在嘴邊的讓美國更偉大（MAGA）的口號，未來四年中大家會常聽到。如何讓美國更偉大，是川普政見的主軸。對所有進口產品課徵高關稅，就是要讓外國廠商知道未來想做美國人生意，就得要在美國本土設廠，就不受關稅的影響。當所有外國廠商都到美國本土設廠，美國人就有了工作。在川普的政見中，不支持能源轉型，也反對潔淨能源，擴大石化和核能使用以及反對電動車補貼與環保規定。

說實在的，川普在第一任期內，即使開採頁岩油對環境不利，他依然大力支持。美國的頁岩油產業在川普支持下蓬勃發展。現在美國是全球最大原油生產國，就是當時川普時代打下的基礎。因此，未來四年將有利於原油開採設備商，但不利原油股。因為原油開採多了，油價將下跌，不利原油股獲利。讓油價下跌，順勢讓通膨降溫，也是未來川普政府的盤算。

馬斯克押對寶

馬斯克在這次選戰中以實際行動支持川普，並捐款一億美元給川普當競選經費，更在自家社群網站Ｘ（前推特）上大力幫川普拉票。川普確定當選後的勝選演說中，首先就向馬斯克表達感謝。馬斯克押對寶，果然反應在特斯拉股票上。

當確定川普勝出，特斯拉股價從六日盤前就大漲，至今累積漲幅三成，股價回到三二五美元，資本市值重回一兆美元。川普在政見內沒有支持電動車，馬斯克為何還支持川普？《華爾街日報》曾經報導，馬斯克旗下企業除了特斯拉外，還有SpaceX、xAI等企業。現在波音營運問題嚴重，外傳可能要把太空事業賣掉以套現求生存。馬斯克的SpaceX在太空領域領先波音，或許馬斯克期待在未來川普政府中發揮影響力，尤其是他熟悉的太空產業。馬斯克如願進入政府工作並主導政府效率部門的工作，發揮對未來川普政府的影響力，馬斯克的企業當然也能因此獲利。

值得注意的是，川普對中國進口產品課徵六○％關稅，針對從墨西哥進口的汽車課徵最高二○○％關稅。這表明針對中國電動車想要進口到美國市場很困難。拜登政府時期，就把電動車和電池列為美國本土化供應鏈的施政重點，在對電動車業者的補貼政策中排除中國電動車與電池零組件，所以中國電動車與零件要進入美國市場就已經很困難，未來川普主政下會變得幾乎不可能，其目的就是要保護美國電動車業者。

這樣的環境下，對特斯拉拓展美國本土市場也將會是有利的。知名產業分析師Dan Lves認為，川普上任不支持電動車補貼，對特斯拉影響不大，因為特斯拉是龍頭，政策反而能幫助特斯拉削減對手競爭力。他推估，川普未來有很大的機會加速推動自動駕駛的發展速度，對特斯拉是有利的。

比特幣創新高

川普在政見中明確支持加密貨幣，他打算推出加密貨幣計畫，讓美國成為數位資產重鎮。所以當川普確定勝選後，激勵比特幣價格大漲，並衝上八．九萬美元大關。川普會支持加密貨幣，或許是受到副總統搭檔范斯的影響，范斯曾在私募基金產業工作過，熟悉加密貨幣運作。

川普八月底出席加密貨幣產業年會，他承諾若當選後，會針對加密貨幣給予監管，還宣示要讓美國成為世界加密貨幣大國和世界上的比特幣超級大國。這次大選，加密貨幣業者普遍支持川普。過去拜登政府對加密貨幣政策不太友善，很多加密貨幣相關法案都卡在國會，甚至國會過關，卻還等不到拜登簽署法令下來。（全文未完）

《先探投資週刊2326期》

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