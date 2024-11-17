美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球員大谷翔平，締造「50轟50盜」紀念球在台北101觀景台展出，吸引大批球迷前往朝聖。不過網紅Cheap卻發文感嘆：「花420元特別去看這顆球的，保證失望」，掀起熱議。

大谷翔平在美國職棒締造50-50紀錄的全壘打球，被台灣企業花1.4億元標下，13日起在台北101大樓展出。網紅Cheap指出，有網友發文去101看大谷「50轟50盜」的紀念球，卻抱怨觀看距離相當遠，還裝設強化玻璃及AI紅外線偵測，採24小時全面監控，旁邊還有2名保鑣駐守，接著附上照片證實網友所言不假，「維安」層級超乎眾人想像。

對此，網紅cheap不禁嘲諷：「怕成這樣，故宮的鎮館之寶都沒這麼遠，距離這麼遠是給誰看，花420元特別去看這顆球的，保證失望」，一席言論讓眾多網友極度認同：「忽然覺得很像怪盜基德會來的場景」、「大谷本人有這等級的保安嗎」、「我還是花錢去球場看比賽比較值得」、「還不如放400萬美金在那裏我還比較想看」、「翠玉白菜表示：我都不怕了，你這顆球怕啥」。

中保科技助採最強AI監控技術搭配維安團隊。（圖／中保提供）

台北101董事長賈永婕透露，看到優式資本買下紀念球的時候，就主動致電聯繫對方，立即與台北101團隊策劃展覽，展覽期間投入超過500萬元保全費用，至於這顆球也有保險，不過金額不願意透露。