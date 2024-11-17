命理專家雨揚老師在臉書上分享11／17〜11／24的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖蛇、兔、牛 ，其中第1名屬蛇者洞察客戶需求，業績一飛沖天；第2名屬兔者愛情甜蜜繽紛，有望展開新戀情；第3名屬牛者財運高漲，收入大增。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前3名：蛇、兔、牛

▌鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業穩步發展，雖然處理專案時需要投入大量心力，但也會因此獲得更多發揮空間，不妨抓緊機會好好表現一番，有助於未來升遷。桃花運偏弱，單身者容易因行程忙碌，難以空出時間認識新朋友，只能繼續維持單身生活；有伴者與另一半聊天時，應專心聆聽、避免分心使用手機，以免對方感覺自己被忽視，進而引發不滿。財運不順，由於有許多積欠的帳單必須付清，因此在金錢規劃上必須更精打細算才行，以免入不敷出。

▌牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運鴻旺，近期可在商業場合中主動創造交流的機會，有望結識優秀的合作夥伴，不僅能在未來共同開發新業務，甚至為公司創造翻倍的業績成長。愛情能量豐沛，單身者不妨多去附近的公園或操場運動，有機會遇見活力十足的對象，隨著兩人進一步的交流與共同鍛鍊，雙方的默契也會逐漸加深；有伴者可燉一鍋養生湯與家人共享，不僅能暖和身體，也能溫暖彼此的心。財運高漲，近期有望因口碑行銷而掀起一股旋風，讓業績開始節節攀升，收入大幅成長。

▌虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業面臨挑戰，近期可能因突發狀況層出不窮，或者競爭對手來勢洶洶，導致工作時壓力倍增，也會連帶影響睡眠品質。愛情運欠佳，單身者說話過於犀利，容易讓周遭的人感到不適，甚至選擇默默疏遠你；有伴者在做與家庭或財務有關的重大決策前，應先與另一半溝通，以免雙方因想法不一致而產生矛盾。財運陷入危機，近期應留意可能因為不小心毀損他人的物品，導致必須額外支付一筆賠償金。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，有鑑於過往優異的工作表現，這使得主管看中你的潛力，決定讓你接手更具挑戰性的專案，建議把握機會展示實力，將能鞏固你在團隊中的地位。愛情甜蜜繽紛，單身者收到來自他人的邀約時，不妨試著與對方相處，有機會在聊天的過程中發現彼此的共通點，甚至在日後開啟一段美好戀情；有伴者可為另一半準備冰糖燉梨、銀耳蓮子湯等甜品，將讓對方感到無比甜蜜，關係更加親近。財運滿盈，有機會收到長輩贈送的紅包，讓手頭變得更加寬裕。

▌龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運順遂，經過長時間的籌備，新門市或新產品終於正式亮相，有機會獲得眾人的熱烈迴響，讓你在公司的名氣或地位水漲船高。愛情運平順，單身者可能在工作上認識新同事或新夥伴，兩人的相處不僅漸入佳境，甚至有望迸出愛情的火花；有伴者與另一半為了共同目標攜手奮鬥，彼此互相鼓勵與支持，讓感情更加堅固。財氣充沛，已經做好投資理財相關功課的人，近期將會出現逢低買進的大好時機，不妨把握機會進場，有望在日後慢慢滾出一桶金。

▌蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場如日中天，向來具有敏銳觀察力的你，總能洞察客戶的潛在需求，不妨順勢推出相應的產品或服務，除了有機會得到眾人的一致好評，公司業績也會因此一飛沖天。桃花朵朵開，單身者與新朋友相處的機會增多，開始逐漸發現對方的魅力，愛苗悄然滋長；有伴者特意抽空安排一場浪漫約會，為彼此的生活營造新鮮感，有助於拉長感情保鮮期。財運暢旺，過往的努力將在近期獲得不少回報，不論是有投資理財的人，還是從事業務的人，都能好好期待一下。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業面臨危機，近期行事務必萬分小心，容易因一時疏忽而帶來嚴重後果，不僅會讓自己陷入困境，還會牽連同事，必須仰賴團隊共同努力才能彌補過錯。愛情運普通，單身者會遇到願意關心自己的人，暖心的安慰或舉動將讓你感受到人情的溫暖；有伴者遇到煩心事時，另一半會協助你排憂解難，讓心情舒緩許多。財運下滑，外食族不妨嘗試偶爾在家做飯，不僅能節省開支，還能保持營養均衡，有助於增進你的健康財福。

▌羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運平穩，適時向團隊成員回報工作進度，有助於保持資訊暢通與認知一致，使各項任務如期完成。愛情運較差，單身者可能因為心儀對象曖昧不明的態度，或者忽冷忽熱的舉止，讓你難以看透對方的真實心意；有伴者容易沉浸在自己的情緒之中，甚至會因為長期忽視伴侶的需求與感受，導致彼此的心漸行漸遠。財運不佳，近期可能因居家裝修或改造，或者汽機車的維修與保養，需要支出一大筆費用，導致財務狀況變得有些吃緊。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業運強勁，能在專案中展現卓越的領導力，帶領團隊順利達成目標，不僅獲得高層的高度評價，升遷之路更是暢行無阻。愛情運不錯，單身者不妨報名瑜伽課程，既能放鬆身心，又能結識同樣熱愛健康生活的新朋友；有伴者不妨與家人來一場深度談話，除了藉由聊天的過程表達對彼此的感謝與關心，也能更深入理解家人的想法，有助於凝聚家庭向心力。財星高照，有經營個人品牌或開店做生意的人，有機會因先前的努力而財富滿盈，讓你數錢數到眉開眼笑。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運攀升，得益於夥伴們的共同努力，有望突破眼前的瓶頸，讓後續計畫得以順利進行，執行業務的過程也會變得更加得心應手。感情運多彩多姿，單身者在活動中偶遇舊友，有機會發現彼此性格合拍，相處上火花四射，關係進展神速；有伴者不妨與伴侶一起去泡溫泉，除了能夠享受兩人世界的放鬆時光，也能重溫熱戀時的浪漫與甜蜜。財運順遂，近期有機會領到額外的獎金，雖然數目不多，但足以補貼娛樂開銷。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場能見度大增，不妨在重要會議中積極參與討論，只要以不疾不徐的態度提出具建設性的建議，將有機會被採納，進而發揮更大的影響力。愛情運不順，單身者雖然對心儀對象表現出友好態度，但對方總是冷淡回應，讓你感到有些失落；有伴者易在小事上與伴侶意見不合，雙方互不相讓，導致氣氛變得有些沉重。財運尚可，只要定期定額儲蓄或存股，將能逐漸累積資產，有助於實現長期財務目標。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業步步高升，近期你在工作中的積極表現，主管其實都看在眼中，也對你留下良好的印象，有望在未來獲得更多栽培與重用。愛情運平順，單身者只要放下對理想型的想像與過度期待，並學會欣賞他人的內在魅力，將有機會找到與自己個性契合的對象；有伴者能與另一半共同克服難題，這不僅讓雙方更珍惜彼此的存在，兩人的感情也會更加堅固。財運暢旺，近期投資眼光相當精準，有望覓得未來成長趨勢向上的標的，增值空間可期。

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