婦人小萱（化名）被孩子指控，他出生15天時就被阿姨抱回扶養，母親居無定所不曾與他同住，他的生活起居、學費等都是阿姨負責，母親從未扶養過他，而且將金錢全給他的同母異父的兄長，也未曾給付他任何費用。不滿出生迄今僅見過母親數面，因此依法訴起免除扶養義務。

法院審理，小萱的孩子控訴，他是近期接獲警察通知，母親因病被安置，需由他支付相關費用。但當年阿姨曾埋怨母親不給費用，他讀國小時由阿姨向學校申請免費營養午餐，國中時透過擔任志工取得免費午餐，在他國中之前生活費用均由阿姨處理，生病也是阿姨照顧，後來高中時期就讀夜校半工半讀。

小萱對此則是辯稱，她有扶養孩子到18歲，雖然她沒有與孩子同住，但是有每個月拿7000元現金給孩子的阿姨藉以照顧扶養，若是她沒有拿錢，孩子的阿姨是不會幫她養育小孩的。

法官考量，小萱現年已71歲，於2021、2022年均無任何薪資或收入所得，名下無任何財產，也未領取國民或勞保年金，現在經縣府轉介安置於老人養護中心，依據小萱的現況，顯有不能以自己之財產及勞力所得以維持生活，自有受扶養之必要。

而阿姨的兒子到庭證稱，他比阿姨的兒子大1歲，幼稚園時2人玩在一塊，會一起坐校車、一起玩，共同一起生活到他讀高一，這段期間阿姨的兒子由他母親養育，學費、生活費開銷也是由母親支付，有聽他的母親說過，阿姨只有在孩子剛出生時，有幾次拿錢但不固定，也未給付到18歲。

法官考量，小萱聲稱有給錢養孩子到18歲，但卻未有舉證以證實其說。法官審酌，小萱長期離家，未實際擔負照顧之責，使孩子在缺乏母愛關懷的環境下成長，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，小萱的孩子請求免除扶養義務，為有理由，應予准許。