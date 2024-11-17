男子阿國（化名）在25歲時，因為伯父阿華（化名）沒有子嗣，因而收養他當養子，直到2017年阿華過世，阿國繼承了價值3150萬元的遺產，時隔7年阿國想要回歸本家，照顧年邁的親生父母，因此依法向法院請求終止與養父的收養關係。

法院審理，阿國表示，他在25歲時被養父收養，養父就是他伯父，因為無子嗣，希望能由他延續香火，養父過世後他有繼承養父財產，現再生父母年紀大了，本家哥哥及其子女都在菲律賓，不會回台定居。因憂心生父母醫療文件之後會無人簽屬，生父母也擔心有無人繼承及傳遞香火的問題，因此他才想要認祖歸宗，回歸本家。

法官考量，阿華本身並無子嗣，當初收養阿國就是要延續香火，且經法院調閱阿華的遺產稅核定通知書，其所遺留的財產包含土地、房屋、存款，合計約3149萬6569元，由阿華的唯一養子繼承，足徵有繼續雙方收養關係的意思。

法官審酌，阿國是在2014年被阿華所收養，當時已經25歲，有足夠智識能力決定是否願被收養，阿國既然同意被收養，將來就有承擔照顧及延續養父香火之責，並接受財產。

法官認，阿國現在又聲請終止其與養父間之收養關係，違背養父生前收養意願，對養父阿華難謂無明顯有失公平。日前依法宣判，阿國聲請終止收養，將使收養人阿華無子嗣，不利於養父阿華，有失公平，因使本件聲請於法未合，應予駁回。