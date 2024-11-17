立法院紀念酒上有院長韓國瑜的詩作頸標。（立法院提供）

立法院長韓國瑜上任後，讓今年的立法院紀念酒炙手可熱，立法院14日發新聞稿正式宣布，立院紀念酒正式開始量產，且各立委辦公室單月訂購數，是過去一整年度的總和！對此，國民黨立委葉元之也透露，在等待量產的這段期間，他還因此被選民嗆，「你到底有沒有要幫我們訂？沒有的話也說一聲」。

立法院表示，新款紀念酒現在正式量產，循例提供每位立委每年30箱（每箱6瓶）額度專供購買，特別的是，在正式量產的紀念酒瓶身上，皆附上印有院長詩作的裝飾頸標，更顯別緻。

葉元之15日在政論節目《國民大會》中透露，看到新的一批酒還有韓國瑜題詞的新聞，就想說完了，之前9月多新聞說每個立委1年限購30箱，很多選民打電話到服務處代訂，問題是酒廠做不出來、等了很久，這段時間還被選民嗆，「你到底有沒有要幫我們訂？沒有的話也說一聲」。

葉元之也說，經過跟立法院確認，紀念酒將於下周或是下下周量產，應該很快就會拿到。節目主持人謝曜州則詢問韓國瑜的提詞有「我將再起」意味嗎？葉元之解讀，有沒有也是2年後才知道，但他認為是抒發這幾個月當院長的心情，劍拔奴張的氛圍下，經過理性討論還是可以提出福國利民政策，主要是扮演和事佬角色，降低暴戾之氣，確實最近立法院也是氣氛有比較好，他有發揮作用。

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