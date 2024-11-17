在川普上任後，市場預期美國將強化對中國大陸半導體行業的制裁，引發全球半導體製造商加速撤出大陸，紛紛將目光轉向越南，使其成為最大的受惠國。

韓國朝鮮日報報導，市場調查公司Omdia與業界人士透露，SK 海力士原訂的中國無錫廠產能擴建計畫已暫停，改為在韓國利川 M14 廠和清州 M16 廠擴大產能。

截至今年第一季，SK 海力士無錫廠的DRAM 晶片季產量為48萬片，原計畫隨著需求復甦而擴大DRAM產能，但如今該計畫已告吹，預計無錫廠在整體DRAM產能占比將下調至40%以下。此外，三星中國西安廠的NAND快閃記憶體廠也大幅下調原定的單季晶圓投片量60萬片產能。

隨著韓國半導體設備商Hana Micron在中國營運的不確定性升高，公司已加快在東南亞擴大設備投資。公司內部人員表示，不只是Hana Micron，包括美國封測大廠艾克爾科技（Amkor）在內的跨國企業也加快「去中國化」的腳步。

路透報導，艾克爾在越南投資16億美元興建一座佔地20萬平方公尺的封測廠，作為新一代半導體先進封裝廠，並表示新廠安裝的部分設備將從中國廠轉移過去。

在三星顯示器斥資 2.4 兆韓元在越南設 OLED 廠後，外界也提出三星半導體部門（DS）投資的可能性，在此情況下，三星電子的合作夥伴也開始對越南進行投資。韓國封測廠 Signetics計畫投資1億美元，在越南永福省霸善工業區內建廠。

全球最大的車用半導體廠德國英飛凌自去年以來也不斷擴大在越南的投資。英飛凌於河內成立研發中心，專注於車用半導體驗證技術的研發，以強化系統單晶片（SoC）的需求與競爭力。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江指出，在全球供應鏈重組的趨勢下，越南正迎來難得的契機，有望調整其經濟發展模式，從仰賴勞動密集產業轉而聚焦於以半導體為核心的高科技產業。