台中一名男子海哥於2022年2月24日找「酒通」傳播妹小美（化名）至住處陪酒，卻因對方酒醉全裸倒臥浴室，以手機拍攝多張裸照，聲稱是為「自保」。一審法院認定其行為違法，裁定海哥犯下無故竊錄他人隱私部位罪，判處有期徒刑5月。海哥不服提起上訴，二審法官採信海哥說詞，「係為求自保才拍攝裸照，並非無故竊錄其身體隱私部位」，撤銷原判決。判海哥無罪。

案發當日，海哥透過經紀人聯繫安排一名「酒通」傳播妹小美至其台中住處陪酒。「酒通」即喝完酒再做全套性交易，「感覺通」是看喝酒氣氛再決定要不要性交易。小美到場後飲酒過量，不勝酒力醉倒在浴室地板，身上未著衣物。

海哥於是向經紀反映「現在來了」、「也不能喝」、「你找我麻煩嗎」，經紀詢問「不能喝？」「什麼意思」、「酒醉？」海哥回稱「沒錯」、「現在能來嗎」、「你這個不行」、「整個床上都他吐的」、「他整個趴在那裡」，經紀則回以「我跟幹部反映了」、「海哥我等幹部回覆」、「海哥你拍給我看」、「我才能反應」、「不然會各說各話」、「你直接拍」、「我才能處理」等情，海哥於清晨8時22分，用手機拍攝小美裸露胸部及下體的隱私部位，共拍7張照片。

稍後，因小美無法接聽經紀人聯繫，經紀人親赴現場查看，發現小美全裸倒臥浴室，立即報警處理。警方到場搜尋，發現海哥手機內有相關照片，遂將其逮捕送辦。

海哥到案後供稱，拍攝照片是為了避免遭誣指對小美施加迷姦行為，並表示經紀人要求他拍攝證明小美酒醉。然而，調查發現，海哥於拍攝照片後才收到經紀人微信訊息要求蒐證，且照片集中拍攝小美隱私部位，明顯超出證明酒醉的合理範圍。

法院指出，經紀人雖證稱遇爭議時會要求客人或小姐蒐證，但僅需證明醉態即可，從未要求拍攝全裸照片。海哥拍攝照片的行為動機不單純，難以接受其辯解為合理行為。

一審時，小美及多名證人供述明確，警方並查扣相關證物，包括照片、對話記錄等，均指向海哥違法事實。法官認為，海哥的行為明顯侵害小美隱私，非但未保護自身，反而是對他人權益的踐踏，裁定海哥犯下無故竊錄他人隱私部位罪，判處有期徒刑5月。海哥不服上訴。

二審法官綜合考量，惟被告拍攝後僅傳送予其經紀，其認為拍攝裸照所欲自保之目的已達，復於獲悉小美提告之前即已全部刪除，認海哥辯解稱其係為求自保才拍攝小美裸照，並非無故竊錄其身體隱私部位一節，即堪予採信。公訴意旨所舉證據資料經綜合研判後仍均無從使本院形成被告有罪之確信，而達致毫無合理懷疑之程度，依法即不能為被告不利之認定，被告被訴妨害祕密犯行即屬不能證明。判海哥無罪。

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