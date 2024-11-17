現在不少公司會在求職時加入類似腦筋急轉彎的環節，以便了解求職者的知識儲備或是反應能力。大陸網路上近日就流傳一個面試內容，一名年輕男子到房地產公司求職，面試官詢問「大口+小口是什麼字」，並限2分鐘內回答出來，別的求職者說不是「呂」就是「田」，卻遭到淘汰；而他則快速答出4個字，最終獲得錄取。

據陸媒公眾號《小王說職場》報導，一名年輕男子前往房地產公司面試，和他同時參與求職的還有另外一名擁有博士學歷的男性，兩人在簡單的自我介紹後，面試官隨即給出考題，詢問「大口+小口是什麼字」，並要求應聘者們在兩分鐘內說出答案。

博士男聽完後馬上回答，問題實在太簡單，不是「呂」字就是「田」字，快點錄取吧，這就是正確答案。面試官聽完之後，僅僅只是笑了笑，並說「你回答錯了，並不是這個答案」。

年輕男則表示，自己一開始想的也是「呂」、「田」、或是回等字，但看到前面博士男的失敗經驗後，便說道答案應該是「固」、「咽」、「咕」、「呷」這類的字，因為大口+小口，除了兩個口外，還需要一個十字。由於他回的答案展現了觀察入微以及思維嚴謹的特質，最終成功獲得錄取。