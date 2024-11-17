資策會產業情報研究所（MIC）最新調查，台灣人常用通訊軟體裡，Line以87%的使用率遙遙領先。而LINE有個功能是在每句話下面，可以使用6個表情符號回應，不想回訊息的時候，就可以直接用表情回應，但近日有名網友好奇，「拜託」這個符號在什麼時機可以用？釣出一票人回應「你當業務就知道這超好用」、「任何時機都在用這個，比讚還常用，職場百搭圖」、「比讚還好用」。

LINE官方提供6個表情符號，讓使用者不需要打字就可以回應，網友好奇「拜托」（紅框圈起）什麼時機可以用。（翻攝自LINE官方blog）

LINE在2021年推出「聊天室表情符號」，只要長按對話框就能送出，6個表情分別對應讚、愛心、大笑、拜託、哭哭、驚訝等。原PO在Threads上發文詢問，自己一直搞不懂LINE上「拜託」表情的意思，以及使用時機，請大家幫忙他解惑。

對此，網友紛紛表示「出社會就知道多好用了，不想回客戶又不想已讀沒禮貌的時候，點這個表情就對」、「你當業務就知道這超好用」、「每次工作不知道要回什麼的時候，我都會按這個，簡稱絕對不會出錯的表情」、「任何時機都在用這個，比讚還常用，職場百搭圖」。

此外，還有人稱「我超常用的，我會用在謝謝人、感激這個資訊，跟哇怎麼這麼蠢」、「一般來說想已讀不回的話，我都會按這個表情比較體面一點」、「這功能就是想把話題結束在這裡時使用」、「我都是用在拜託拜託」、「拜託別人去買豬肉厚蛋鬆餅堡的時候可以用」、「比讚還好用」。