國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，提高憲法法庭的裁判的門檻，153名律師穿律師袍於16日遊行反對修法。翁曉玲反擊，90%都是賴清德後援會成員，有些人還拿政府標案，承辦政府法律訴訟業務。政客爽粉專表示，笑死，搞了半天幾乎都是民進黨自己人，還是賴清德後援會的。

政客爽16日臉書粉專貼文表示，笑死，搞了半天幾乎都是民進黨自己人，還是賴清德後援會的。拿了幾千萬標案當然要出來喊燒啊！各行各業找幾個人上街就代表民意？全國有幾萬人當律師，才叫幾百人出來就能代表律師？當然啦，還有一位黃珊珊，跟這群人口徑一致也是律師。

網友紛紛表示，「憲法訴訟律師上街、掀開面具果真好綠、全是綠友共同讚聲」、「活動名稱：民進黨律師團大遊行？」、「裡面還有一堆檢察官跟法官轉任律師的，司法早就被漂綠了？」、「球評、球證、裁判，都是我的人，想跟我鬥」、「法院誰開的很清楚了」。