要提醒嗎？有女子在網上分享，由於閨蜜搭上健身教練，一開始閨蜜還對主動約砲健身教練覺得反感，沒想到，相處日子多了，2人竟變成假運動真開房，讓她有些看不下去，想去和閨蜜老公透露此事，但礙於偷吃的是閨蜜，可是閨蜜老公又是好男人，因此，她站在「道德的十字路口」難以抉擇。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文，她提到閨蜜的健身教練主動約砲，遭到閨蜜反感，還打算要換教練，豈料，當閨蜜每次去做訓練時，健身教練都會有意無意地觸碰「還故意弄硬硬的」，豈料，日子久了，閨蜜便失去了防備，2人變成假運動真開房。

女網友感嘆，閨蜜和老公結婚才2年，對方還是好男人，因此，很想讓閨蜜的老公得知這樣的狀況，別繼續浪費時間在閨蜜上，可是，她想到偷吃的是閨蜜，因此，她站在「道德的十字路口」不知該如何是好。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「早點讓他離開火坑」、「人家的家務事，裝不知道就好了」、「哪一間健身房直接投訴不就得了」、「想請問還有缺健身教練嗎？」、「別人家的家事，少管閒事，這種閨蜜不要往來更好」、「現在學習當教練來得及嗎？」、「遠離這種負能量的人，然後不要管他人因果」、「這種閨蜜不需要，是我我會絕交，這種三觀不正的人遲早出事」。

後來，女網友也補充表示，由於一開始閨蜜的事情只有對方透露出來，因此，她願意替閨蜜守住秘密，但也造成無形的心理壓力，直到她從其他健身教練口中得知閨蜜的事情，且疑似整間公司都知道，讓她很氣憤「男人對於這種事不會覺得有罪惡感，還到處炫耀分享，更下流的還會拍照、拍影片給大家知道有多厲害」，因此，感嘆閨蜜的事情遲早都會爆出來，因此，也不需要她和閨蜜老公提醒。