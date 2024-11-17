膽固醇過高危害大，心臟內科醫師陳冠任就表示，若發現膽固醇屬於輕微偏高者，仍建議飲食調整為首要，並推薦5款對於降膽固醇效果最佳的食材，分別是魚、大豆、堅果、茄子及秋葵。其中他提到，吃堅果約可降低5％的壞膽固醇，每天食用一把可以有效預防心血管疾病。

醫師陳冠任在《健康云之道》中指出，哈佛醫學院曾於2021年發布了11種有助於降低膽固醇的食物清單，他並從中整理出5個其認為效果最好的食物，以供民眾參考。

首先是屬於白肉的魚類，陳冠任說，不僅為優質蛋白質來源，更含有好的油脂，也就是Omega-3脂肪酸，其又可細分成EPA跟DHA，前者能預防血栓及保護心血管；後者則有助腦部及視力發育。統計上來說，多吃魚可降膽固醇5～10％。

其次是大豆，陳冠任提到，其中含大豆異黃酮成分，具保護心血管的好處。再來為堅果種子類，如鷹嘴豆、夏威夷豆等，皆富含好的油脂，適量食用可下降約5％的壞膽固醇，他說，每天吃一把份量的堅果，可以有效預防心血管疾病。

最後是茄子及秋葵，陳冠任指出，能讓膽固醇下降達3～5％的幅度，主要原因在於含有抑制膽固醇的植化素，對於心血管保護有好處。此外，帶有黏性的秋葵，食用後還有助於排便順暢。

陳冠任提醒，實際上飲食跟運動對於改善膽固醇有限，但還是有某種程度的幫助，對於膽固醇不是太高，如輕微偏高的人來說，仍建議先從飲食、運動著手，除非真的很嚴重才會藥物介入。