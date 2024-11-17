2024世界棒球12強賽南韓與多明尼加16日晚間於天母棒球場開打，雖然最終韓國隊9比6勝出，但其實韓國一開局就遭多明尼加不斷領先，最後在第8局一連灌進5分扭轉劣勢，直接贏來大逆轉的勝利，讓球迷的心情宛如洗三溫暖，而場邊的韓籍啦啦隊女神們也忍不住落下淚來。

在台發展的4位韓籍啦啦隊女神安芝儇、趙娟週、李皓禎、南珉貞，連續3天到球場為韓國隊應援，4人的魅力加上韓國棒球的實力，也吸引不少台灣球迷到場觀賽，尤其16日的韓多大戰，更寫下本次賽事的精采歷史。韓國在第6局前一路落後多明尼加6分，怎料第6局韓國終於追回4分，原以為到了末局數大勢已定，沒想到第8局韓國尚未氣餒，一連猛攻直接灌進5分，最終以9比6勝出，拿下本屆的第一場勝利。

朴成韓8局下敲出逆轉戰局的兩分打點三壘安打。（圖／中華棒協提供）

而坐在場邊的球迷面對如此刺激的賽況，心情宛如洗了一場三溫暖，就連奮力應援的啦啦隊女神也非常感動，從粉專釋出的影片可見，4人在結果揭曉的當下先是摀嘴表示不敢置信，然後又手牽手興奮原地跳起，對於得來不易的勝利，更是忍不住落下淚來。

韓國大逆轉多明尼加奪首勝，啦啦隊女神嗨哭了。（圖／IG@2s_enter_tw）

韓國大逆轉多明尼加奪首勝，啦啦隊女神嗨哭了。（圖／IG@2s_enter_tw）

啦啦隊女神的慶祝畫面曝光後，立刻引來大批粉絲留言回應，「好精彩的逆轉勝」、「恭喜韓國勝利」、「大概又睡不著了吧」、「現場看超high，跟韓國朋友慶祝超感動」、「逆轉勝，這次真的開心了」、「mimi跟挑食鬼看來真的很投入，兩個人都超興奮的」、「第一次看Mimi那麼激動那麼興奮喊大發」、「希望這次在台灣的12強賽事，粉絲跟比賽能給他們難忘的回憶」。