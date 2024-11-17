彰化縣二林鎮光復路某民宅16日傍晚5時多傳出命案，年約50歲蔡姓女子遭李姓前夫持1尺2的西瓜刀亂刀砍傷，失血過多送醫仍回天乏術，警方夜間帶凶嫌犯罪現場重建。（讀者提供／潘虹恩台中傳真）

彰化縣二林鎮光復路某民宅16日傍晚5時多傳出命案，年約50歲蔡姓女子遭李姓前夫持1尺2的西瓜刀亂刀砍傷，多處傷口可見骨，失血過多送醫仍回天乏術。據指出，李男犯案後疑竊取路停未熄火的小貨車逃逸，疑到埤頭鄉某五金行「想再買刀具」才落網，警方逮捕李男漏夜偵訊釐清案情。

彰化縣消防局16日傍晚17時01分獲報，二林鎮華崙里光復路某住宅需緊急救護，立刻出動救護車1輛，消防人員2人到場。救護人員到場發現年約50歲蔡姓女子疑似被刀砍傷，失血過多無生命跡象，經立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，仍宣告不治。

鄰居透露，蔡婦生前有多段婚姻，與李姓前夫育有9歲兒子外，還和另位前夫育有20多歲的女兒。蔡婦與李姓前夫離異後，與李姓前夫、臥病在床的母親和兒子同住，除會批發賣菜以外，蔡的兄弟也付錢請她照顧母親，李有酗酒習慣，常常酒後就與蔡婦吵架，蔡不堪其擾而聲請保護令。

據悉，李姓前夫下午渾身酒氣抵達蔡家，疑似欲持1尺2的西瓜刀攻擊女兒，蔡婦為保護女兒，用肉身擋刀，全身多處遭亂刀砍傷，尤其右手傷可見骨，倒臥1樓樓梯間失血過多，無呼吸心跳。而案發後，李男更涉竊取路停小貨車逃逸，疑到埤頭鄉某五金行想再買刀具，警方根據路口監視器逮獲李男，將李男帶回漏夜偵訊釐清。

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