國家中山科學研究院本週一連4日於「113臺南資訊月」展出包含簡易飛行程序訓練模擬機等多項研發，並開放民眾操作體驗，見證我國智慧國防、科技建軍的豐碩成果。（記者黃迪明攝）

中科院院長李世強中將於展區示範「宋江陣VR互動遊戲」。 （記者黃迪明攝）

「VR互動射擊旋轉槍塔」受到不少民眾歡迎，爭相體驗二戰沉浸式射擊遊戲。（記者黃迪明攝）

「城鎮戰鬥地景VR系統」引領民眾進入城鎮作戰場景，體驗擬真戰場氛圍。（記者黃迪明攝）

國家中山科學研究院以「模擬系統」結合「AI科技應用」，本週一連4日於「113臺南資訊月」展出包含攻擊型無人機操控模擬系統、簡易飛行程序訓練模擬機等多項研發，開放民眾親自操作體驗，見證我國智慧國防、科技建軍的豐碩成果。

「113臺南資訊月」訂於本月15至18日在大臺南會展中心舉辦，中科院以模擬技術參展，規劃區分虛擬實境VR、模擬系統及AI科技等3大面向，展示無人機飛行模擬器VR系統及VR互動射擊旋轉槍塔等多項展品，充分展現該院優異軟、硬體整合實力，歡迎民眾把握今、明日共襄盛舉。

在虛擬實境VR部分，此次展出的「無人機飛行模擬器VR系統」，透過虛擬實境及定位系統整合，操作者具備第一人稱視角，可透過高度擬真場景，模擬操作無人機飛行、降落、盤旋等，熟練操作程序。此外，現場也展示「城鎮戰鬥地景VR系統」，民眾透過穿戴裝置、手持搖桿，在虛擬戰場中步行、射擊，體驗城鎮作戰的臨場感。

另一方面，「模擬系統」也是中科院相當引人注目的研發，現場展出的「簡易飛行程序訓練模擬機」，透過模組建制，可模擬建構各型機種儀表、機場環境，以數位化操作介面及仿真飛行場景，結合操作駕駛桿、油門進行起飛、降落、滯空等各項基本飛行課目，有效運用在訓練層面；此次活動中，也特別以空軍勇鷹高教機作為模組，開放民眾實際體驗操作，進一步達到扎根全民國防的效果。

值得一提的是，中科院積極整合「AI科技」研製新一代攻擊型無人機，並利用無人機模擬系統進行驗證及飛行訓練。現場展出的「攻擊型無人機操控模擬系統」，可選擇巡飛彈、攻擊型及偵蒐型無人機等型機，透過操控無人機酬載偵蒐目標，並於目標辨識鎖定後，直接攻擊或通報目標位置，擬真戰場環境，充分展現國防科研豐沛能量。