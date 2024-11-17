位於國防醫學院護理系的「周美玉將軍紀念館」。 （記者簡廷哲攝）

周美玉將軍，畢生培育我國無數軍、護理人才；周美玉創辦國防醫學院護理系，並擔任系主任，爭取該院成為我國第一所授予大學護理教育的學校，屆齡退役後，持續爭取成立國內第一所護理研究所碩士班。為感念其付出，國防醫學院建置「周美玉將軍紀念館」，彰顯其對奠定我國軍護、護理制度基礎之卓越貢獻。

周美玉生於民國前2年，北平協和醫學院護理學校護理科畢業，致力奉獻護理事業，曾任中華平民教育促進會農村衛生及一般護理教育負責人、抗戰期間紅十字會救護總隊護理負責人，協助創立戰時衛生人員訓練所及國防醫學院護理系，並曾任臺北榮民總醫院首任護理部主任、中華民國護理學會在臺復會首任理事長，為我國軍護制度創始者，有「軍護之母」美譽，並榮獲第10屆個人醫療奉獻獎。

民國36年，周美玉創辦國防醫學院護理系，為大學護理專屬教育場所開創先河。先是奉派前往美國哥倫比亞大學護理教育進修取得碩士學位，考察英、美醫學教育近況，隨後在國防醫學院遷臺、政府財政拮据之際，極力爭取外援，充實教育設備及出國獎學金，尤其積極向美國職業婦女協會募款，最終得以籌建國防醫學院護士宿舍「麥範德大樓」，灌溉培育我國無數軍護人才。

周美玉擔任系主任期間，積極改革軍護教育體系。在其爭取下，國防醫學院護理學位獲得與醫科、牙科等各科平行發展的機會；此外，她亦參與榮民總醫院護理部門的籌建工作，並於民國47年受聘兼任護理部主任，照顧層面擴及退除役官兵。

民國61年，周美玉退役後，持續擔任國防醫學院護理系主任，並爭取教育部核准，於民國68年成立國內第一所護理研究所碩士班；其畢生領導軍護，為我國護理教育、培育人才及提升專業發展，扎下厚實根基。