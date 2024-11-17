婆媳戰爭似乎永遠不會有終結的一天。近日一名人妻分享，婆婆三不五時就找碴，沒想到出面救援的不是老公，而是公公，一出手秒讓婆婆心花怒放，網友看了都超羨慕。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO文表示，婆婆不知為何很愛找她麻煩，每次出面救援的都是公公。就在某天婆婆又來找碴時，公公立刻表示要她不要煮晚餐，「今晚我要跟妳媽媽去約會吃羊排，你們自己隨便解決吧」。

公公說完後，立刻轉頭對婆婆說出甜言蜜語「水某，換一套漂亮衣服，我們來去約會」，就這樣兩人手牽手去吃晚餐。回家的時候，看到婆婆手上拿著一朵紅玫瑰，表情更是藏不住的喜悅，讓原PO忍不住感謝公公：「看到婆婆表情，就知道接下來幾天都能過好日子了，公公英明」。

網友看到也紛紛留言：「是天使公公啊」、「高招啊，兩邊都安撫得好好的」、「別人的公公就是好」、「叫妳老公學一下啊」、「太聰明了」。