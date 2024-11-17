博愛座存廢問題一直是民眾關注焦點，尤其在今年中連續發生3起老年人不滿沒被讓位，攻擊年輕人的重大肢體衝突，不少人怒喊廢除博愛座。近日又有一名大媽PO照公審年輕人不讓座，沒想到取暖不成反被砲轟，短短半小時急刪文。

一名女網友日前在臉書「爆料公社」貼出一張照片，只見年輕人坐在座位上低頭小睡，旁邊則有一名銀髮長輩站著，原PO疑似不滿年輕人沒有主動讓位，變拍照並上傳公審，大酸「現在年輕人真的很棒棒」。

一名大媽PO文酸不讓座的年輕人「現在的年輕人真的很棒棒」，不到半小時被轟的滿頭包，緊急刪文。(圖／爆料公社)

然而貼文曝光後，20多分鐘湧入600多人狂轟原PO：「又要情勒了嗎」、「人家長輩都沒說話，你在公審什麼」、「有需要可以好好問，不需要在那邊酸」、「我一向樂於讓位，但如果是你這種我絕對不讓」、「現在老人真的很棒，除了情勒什麼都不會」、「所以你有去問過了嗎，搞不好人家有那裡不方便」、「那個好像不是博愛座耶，所以你想表達什麼」。

看到取暖失敗，留言一面倒砲轟自己，文章貼出不到半小時，原PO緊急刪除文章。