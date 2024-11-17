不少長輩明明好手好腳，卻不去工作，編造各種理由，利用人們同情心到處借錢。近日新北蘆洲也出現一名借錢姐，到處跟人借100元，沒想到被人目擊到借錢後去買飲料還抽菸，當地居民也秒認出，這名壯婦是與紅色背心阿婆齊名的知名人物，喊話大家看到躲遠點。

臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」小編就貼出照片，照片中的壯碩婦人坐在路邊抽菸，旁邊還有兩瓶飲料，直說她是「蘆洲傳奇人物」，原來這名婦人金錢來源，都是跟路人借錢而來。

小編表示，隨著物價增長，這名婦人從原本借50元，「漲價」到借100元，實際上卻根本沒有金錢負擔，只是到處騙錢拿來吃喝，大嘆「伸手族的人生有免費的早午晚餐，而我只有免費的加班」。

不少蘆洲人看到照片也馬上認出：「跟紅色背心阿婆齊名的傳說人物」、「會在徐匯中學附近到處閒晃借錢」、「不只要錢，還會坐在椅子上邊摳腳邊傻笑」、「她也很常出現在集賢路巨X骨科附近⋯我家小朋友看到都會怕」、「超煩的人，300公尺內看到就要轉身逃跑」、「我已經被要N次了，直到我看到她身上的包比我的還新」、「缺錢還能吃到這副好身材也是不簡單」、「我也常見到她坐在萊爾富外頭抽著菸...」、「會跑到麥當勞裡面用餐」、「剛剛在水流公市場這邊喔」、「蘆洲到處都有她足跡，尼加拉瓜公園、徐匯廣場，有次跟我借錢理由是懷孕了，超傻眼」、「婉拒了還會一直問，學生在等公車也不能離太遠根本跑不掉，超噁心」、「集賢路看到也報警過，她就轉移陣地跑去重陽路」、「到處借100，但報警也根本沒用」、「他會來我們店吃黑胡椒麵套餐，然後坐在戶外桌抽好多好多菸」、「我家孩子借過她100，之前又跑來借，氣得我大罵你還沒還錢，她馬上就跑掉了」。

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