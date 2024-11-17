2024台灣國際滑輪溜冰公開賽16日於高雄國際滑輪溜冰場進行大會最後一天激戰，無奈受到天兔颱風外圍環流的影響，賽程延至中午1點後才登場，一路到深夜11點落幕， 其中500＋D公尺女子組上演杭州亞運金牌接力隊「內戰」，最終由「滑輪女神」劉懿萱反超壓線摘金，個人連續3天都有金牌，成為今年台灣公開賽社會組的最大贏家。

高雄地區16日這天一直在下雨，因為雨水會潑進賽場內造成場地溼滑，為了選手安全，大會原訂上午8點的賽程也耽誤了約5個小時才順利展開。

500＋D公尺爭先賽大專社會男、女子組是令現場氣氛沸騰的一個項目，女子組齊聚去年杭州亞運女子滑輪溜冰3000公尺接力賽的金牌女將上演「大內鬥」，4位女將中除了楊合貞已經退役並擔任教練傳承經驗外，李孟竹、劉懿萱和施沛妤都是現役選手， 前兩天因為在國訓中心補課而沒參賽的李孟竹，不但來到賽場，並在開賽初就保持領先，可惜最後一個彎道，競爭對手劉懿萱突圍壓線奪金、剛從腿傷復出的施沛妤位居第二。

「起跑有點小失誤，只排在第二，但落後也有落後的跑法。」29歲的劉懿萱分析道，「自去年杭州亞運後回到母隊練習至今感覺都沒完全調整出來，這一次比賽對第一天的200公尺雙人計時決賽比較滿意，有跑出自己的最佳成績，但我覺得我應該可以更好，還要再跟教練多做調整，應該還有跑出更好成績的空間。」