12強賽事熱鬧開打，台灣職棒的啦啦隊也成為焦點，「BBC News 中文」YouTube頻道特地介紹獨有的台式應援文化，點出女孩們的圈粉能力，不只幫助售票提高3成，也成為票房金雞母之一；再加上明星化的包裝方式，其中9大招術，讓啦啦隊成員從接案臨演成為人氣女團，地位如同偶像一般，因此吸引日韓啦啦隊成員相繼來台。

「BBC News 中文」YouTube頻道，以「『像偶像的存在』：啦啦隊『台式應援』如何幫台灣職棒圈粉？」為題，解析現今職棒啦啦隊的成功之道。台灣第一個以啦啦隊員之姿走紅的林襄，坦言這工作「是個燃起球迷、觀眾熱情的媒介，帶給大家正能量」、「氣氛擔當和視覺享受的存在，因此帶來票房」。

中華啦啦隊CT Amaze為了世界12強棒球賽進行團練。（圖文：范揚光）

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」，林襄(前排右1)與李多慧(後排左2)人氣最旺。（黃世麒攝）

目前全台有6支職業棒球隊，2024年票房推估大約10億元，每隊都有自己的專屬啦啦隊，啦啦隊的圈粉力有多強？味全龍棒球隊行銷業務總監程韋仁不諱言指出：「因為有林襄和李多慧2位人氣啦啦隊員的加入，門票開票就有很明顯的成長。」想要提高票房的環節很多，球員表現、球場服務設施都是重點，啦啦隊也功不可沒，味全龍隊的場均人數一年內增加3成，尤其舞台熱區的售票也提高2成。

琪琪（左起）、小映、李多慧、霖霖、林襄一起演出新歌MV。（莉奈享務所提供）

台灣職棒從在90年代開始發展，啦啦隊初期風格承襲日本模式，2013年加入韓國風格，最後才衍生出目前的「台式應援」。樂天桃園啦啦隊舞蹈總監陸筱晴表示：「應援方式從一開始的喊口號，加上大鼓和小號增添氣勢，到如今有開場舞、球員專屬應援曲和舞蹈，還有大局歌、局間歌又配上舞蹈，前後高達上百首，對啦啦隊員來說相當不容易。」林襄也透露：「我從平面模特兒起家，缺乏舞台和舞蹈經驗，每週要學一支新舞，剛進入啦啦隊時有點跟不上進度。」

林襄在台灣和日本都曾推出寫真集。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

《波拉西亞戰記》電玩遊戲記者會，圖為黃秋生、高捷跟中職五大啦啦隊、25位成員含林襄、邊荷律、慈妹等人出席。（陳俊吉攝）

除了應援風格的轉變，啦啦隊的地位也升級了！從一開始的接案臨演，演變至今成了一個團隊，不只有經紀人、工作人員、編舞、社媒公關發文等等，編制越來越精細，球團坦言「明星化包裝」的經營模式，造就高人氣成員。總結影片中的曝光方式，包括在球場應援，還有個人專屬周邊商品，上通告、當節目主持人、出寫真、拍廣告、出唱片、粉絲見面會、拍電影等至少9大招式積極曝光，打造偶像般的女團地位，也難怪懷有星夢的年輕女孩，會把啦啦隊當成進軍演藝圈的墊腳石。

韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有自己的專屬球。（圖／攝自IF@wlgus2qh）

來台發展的韓籍啦啦隊成員南珉貞(左起)、趙娟週、安芝軒、李皓禎，以及新加入的金泰琳，在韓國原本就擁有高人氣。（圖／攝自IG@2s_enter_tw）

此外，日、韓籍的啦啦隊成員近年也跨海來台發展，對此，樂天桃園棒球隊領隊川田喜則分析原因，他認為最重要的關鍵就是「啦啦隊在台灣的地位比較高，除了棒球以外還有很多可以發揮的舞台，日本會聚焦團隊，但不會聚焦在單一的成員身上」。所以，當啦啦隊成員能以個人身分從事活動和代言時，宛若偶像般的存在，也難怪日韓的啦啦隊女神們願意離鄉背井，來台灣博一個機會。