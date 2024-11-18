韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）憑藉站在鏡頭前與藝人直接互動的創新綜藝風格，收穫直逼偶像團體的超高人氣，上月初在韓舉辦的粉絲見面會，上千張門票秒殺後，又加開一場。近日接受本報專訪時，問及如此反應熱烈，是否有機會舉辦安可場或亞洲巡迴？羅PD直接拒絕笑喊「沒有這個計劃」，並解釋道「雖然偶爾也會在電視上出現，但我其實有點內向」，因此負責營運YouTube《頻道十五夜》的後輩製作人們深知他不習慣在大眾前露面的性格，「所以都會絞盡腦汁整我，比如辦生日咖啡廳、粉絲見面會等，就是想看我『出糗』，故意要我舉辦見面會、跳男團舞等，然後他們自己在旁邊笑得很開心。」

聽到記者笑虧「看您似乎也很樂在其中」時，羅PD馬上反駁：「真的都是誤會！」下一秒又立刻澄清「但如果真的討厭的話，我也會直接拒絕啦，畢竟在這些活動中，還是可以看到支持我的粉絲嘛，有人特地來看我，也是個好機會向他們展現我好的一面，雖然嘴上抱怨歸抱怨，但真的要我做的話，還是會全力以赴啦」，不過對於自己在見面會上跳男團TWS夯曲〈PLOT TWIST〉的影片則是相當害羞，一臉傲嬌地說：「雖然還是跳了，但我是絕對不會點開來看，因為真的太尷尬了啦，即使上傳到YouTube的官方版我也不看，朋友們還會故意傳來調侃我說『這真的是你嗎？』只要收到這些影片，我也都一律刪除。」

羅PD（右）上月剛在韓國完成2場粉絲見面會。（摘自IG）

問及若有機會組偶像團體的話，會想找誰一起時，羅PD首先想到《Biong Biong地球娛樂室》四姊妹，笑說「和泳知一起，應該會累死，如果和宥真的話，感覺她也會讓我很崩潰，Mimi也一樣」，接著他又想到合作過多檔節目的男團SEVENTEEN，「他們這些孩子好像更不會放過我捏」，或許是怕自己被「整死」，最後實在是挑不出來一個人選，此時記者追問若是和他心中最愛的嘉賓李瑞鎮組團如何時，羅PD緊張直呼：「如果讓他跳舞的話，可能會直接揍我，他是絕對不會跳的。」因此決定還是自己solo，笑喊：「這種事就我們公司（egg is coming）內部開心玩一玩就好啦。」

羅PD（右）不敢找李瑞鎮一同組男團。（資料照片）

而之所以會有此次的見面會，是因為羅PD曾在直播中承諾，答應若能打敗劉在錫等強敵奪下百想藝術大賞「最佳男綜藝人獎」就舉行，之前也曾在《新西遊記》中多次發下豪語要送豪車藍寶基尼或大手筆赴冰島錄影等，沒想到都戲劇性地成真了，被不少網友笑虧「要不要趕快戒賭」。對此，羅PD也承認「我也覺得應該要戒賭，但我的個性實在是，每次提醒自己要小心，但又會忍不住提出一些莫名其妙的承諾，以後會盡量注意的，不過因為結論都是很有趣的嘛，雖然會更小心一點，但這種承諾應該還是會繼續發生」。

羅PD接受本報專訪透露其實個性相當內向。（吳松翰攝）

記者關心李壽根、殷志源、曹圭賢的肯亞「長頸鹿飯店」進度如何時，他苦笑說，知道觀眾很期待，自己真的努力了很久，「因為那家飯店很有名，真的太難訂了，幾乎整年都客滿，而且有空房的時候，他們的行程又對不上，行程對得上的時候，又沒有房間可訂。所以我們甚至考慮過旁邊類似的飯店，不是大家說的那一家，但也可以獲得從窗外看到長頸鹿吃飯的相似體驗」，他承諾，一定會去，只是時間還不確定。