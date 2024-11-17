韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）與台灣相當有緣，不只曾來台拍攝節目《花漾爺爺》，更曾受到參加金鐘獎，也多次登寶島舉辦粉絲見面會。近日接受本報專訪時，羅PD難忘，去年來台舉辦粉絲見面會時，在飯店附近的小巷，一位大約60歲的大叔在貨車旁卸貨，看到他後突然叫了一聲「喔！羅PD！」讓他感動直呼「以為只有年輕人才認得我，畢竟他們常看綜藝節目，沒想到這位年長的叔叔居然認出我來」，對於自己在台的超高人氣震驚不已。

羅PD感謝多年來大家對他節目的喜愛，台北更是他首度舉辦見面會的地方，「不過跟韓國的形式不太相同，更像是見面然後聊聊天，台灣粉絲對我節目產生的深厚情感，從很久以前開始就感受到了，因此我有幸能每隔1到2年就來到台灣和粉絲見面，剛開始我記得大約只有300左右的人來參加」，看到每次前來支持我的粉絲數量不斷增加，規模大幅提升，讓他感激不已，也承諾「一定會持續做下去」，寵粉的他得知不少台粉不斷敲碗希望能和上月韓國場一樣，有機會在台灣見面會上看到他跳男團舞時，羅PD聽到後大笑表示，會認真來考慮一下。

羅PD受文策院之邀，來台參加TCCF分享節目成功秘辛。（圖／中時資料照）

2013年羅PD製作的《花漾爺爺》3名主角曾來台拍攝，大批粉絲接機歡迎。（圖／中時資料照）

而他此趟除了擔任文策院舉辦的創意內容大會演講嘉賓，以及出席《Biong Biong地球娛樂室》快閃店活動，也被直擊到和《機智醫生生活》金大明赴台南拍攝新節目。羅PD說「台灣對我來說是既熟悉又美好的地方，所以一直都很想再來拍攝，不過台北我已經拍過很多次了，有機會希望能到南台灣」，除了台南以外，他還特別點名了墾丁，期待探索更多台灣的美麗場景，「試試新的拍攝地點，看看能不能製作出新的內容。」