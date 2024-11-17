韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）曾打造《一日三餐》、《花漾爺爺》、《新西遊記》、《Biong Biong地球娛樂室》等多部人氣實境秀，近日受文策院之邀來台，參加創意內容大會分享節目成功的秘訣。會後接受本報專訪時，談到如何持續為節目注入新意、保持觀眾的喜愛，他謙虛說，最近在韓國常被吐嘈是不是已「江郎才盡」，聽到記者恭喜他榮獲今年百想藝術大賞「最佳男綜藝人獎」時，他苦笑曝，剛開始站到鏡頭前與藝人互動時，常被批評「你又不是藝人，幹嘛一直出鏡？」自嘲道：「我真的一直在被罵。」然而他不畏批評、勇於挑戰的精神，不僅節為目開創了新風格，也意外地獲得了觀眾的好評。

羅PD坦言確實旗下節目多圍繞在「美食」和「旅行」2大主題，但自己會把節目想像成一個神秘的箱子，「這裡面會發生什麼事，會根據什麼樣的人進去以及在裡面做些什麼，出現完全不同的結果」，因此即使是同樣的餐廳經營節目，像是尹汝貞擔任大廚的《尹食堂》以及李瑞鎮作為老闆的《瑞鎮家》，甚至是姜鎬童率領《新西遊記》班底的衍生節目《姜食堂》，「這些節目其實本質都是一樣，就是明星們一起經營餐廳，但呈現的的氛圍和趣味還是會有所不同，這就是節目的多樣性，不同人參與、不同的場景，都能帶來不同的節目效果，但透過這些微小的變化，就能創造出不同的情境」，進而帶給觀眾新鮮感。

BTS團綜《Run BTS!》曾和羅PD《出差十五夜》合作。（摘自IG）

羅PD節目的最大特點，就是能看到很多大咖的真實面貌，從歌謠界的防彈少年團（BTS）、SEVENTEEN到首位在奧斯卡奪獎的韓星尹汝貞等，問及如何讓這些重量級嘉賓卸下心房時，他認為「這些大明星其實也是普通人，因此成功的關鍵在於讓他們展現出自己也意想不到的另一面，觀眾們也會期待看到這些模樣」，所以製造出一個輕鬆自然的拍攝環境至關重要，「要讓他們忘記正在拍攝，盡量模糊錄影的開始與結束的界線，這就是為什麼我們會24小時不間斷錄影，一開始當然會有些不習慣，但也會自然而然地就放下戒備」，為了讓現場拍攝的氛圍不會太過正式和拘謹，「我們在攝影機背後的工作人員也一直在開玩笑、閒聊，讓鏡頭前的嘉賓感受到這裡是很隨性，他們也會受到影響，慢慢放鬆下來」。

羅PD曾為紀錄尹汝貞參與「第94屆奧斯卡金像獎」拍攝了《意外的旅程》。（資料照片）

《花漾爺爺》曾來台灣拍攝，大幅提升了韓國來台觀光人數，更讓他獲交通部觀光局頒發「台灣觀光貢獻獎」，羅PD回憶道，《花漾爺爺》是他花費最多心力去準備的節目之一，由於多位參與老前輩首次參與綜藝節目，「有些人對節目的形式不太了解，因此在溝通上花了不少時間，需要解釋我們的拍攝方式」。此外，當年邀請「國民奶奶」尹汝貞拍攝《尹食堂》時，的確也經歷了相當長時間的說服過程才得以成功，不過他說雖然自己合作過很多才華洋溢的年輕偶像歌手及演員，但每次在現場聽到這些老前輩們的對話，或是看到他們的一些舉動，事後回想起來，總會有一種特別的感觸和激勵，讓他感動到久久無法忘懷。

羅PD邀SEVENTEEN登上《出差十五夜》後，又推出了全新節目《NANA TOUR》。（摘自IG）

他自2001年進入KBS電視台至今已在業界耕耘超過20多年，羅PD笑說，現在每次有新節目要推出時，依舊會非常緊張，「因為我們的事業全靠節目內容嘛，很多人把所有賭注都壓在了這件事情上，不只有我，一起工作的所有工作人員都對節目成功有很高的期望，當然都希望能夠有好的結果，雖然藝術價值很重要，但如果收視率不佳，之後的機會就會減少很多」，所以仍非常在意收視率，「每次新節目首播，我有時候還會緊張到睡不著，熬夜等待到早上趕快查看收視率多少」，並笑說，連旗下YouTube《頻道十五夜》上新節目時，也會一直重新整理網頁確認觀看數，「不過這邊的壓力相對小一點啦，因為是為了和粉絲交流才開設，一個我和觀眾分享快樂的地方，賺錢並非著要目的，所以不會那麼在意」。