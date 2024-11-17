最後一次拜習會正式登場！中國大陸國家主席習近平台灣時間今天清晨五時許在秘魯利馬會見美國總統拜登。美國總統大選結果川普勝出，習近平在開場致詞中表示，處理中美關係的原則沒有變，兩國關係關乎人類前途命運，雙方要作出明智選擇，探尋正確相處之道。如果兩國做夥伴、做朋友，關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，關係就會遭遇波折甚至倒退。習近平指出，中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

根據人民日報客戶端報導，習近平指出，很高興再次同拜登總統先生見面。過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在我們兩人領航把舵下，也開展了卓有成效的對話和合作，總體實現了穩定。

中美關係的發展歷程，也印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。

當今世界動盪不安、衝突頻發，新老問題交織共振，人類面臨前所未有的挑戰。大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，“脫鉤斷鏈”不是解決之道，互利合作才能共同發展。“小院高牆”不是大國作為，開放共用才能造福人類。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

習近平認為，作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美雙方要從兩國人民福祉和國際社會共同利益出發，作出明智選擇，繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存。

美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民。