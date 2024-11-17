8點檔女神高宇蓁首次擔綱大銀幕女主角，在電影《鳳姐》中演出身懷星夢卻遭拐賣，不得已下海的茶室性工作者，有不少大尺度親密戲。她這次不只演出，也擔任監製、參與劇本前置，性格堅毅的她，當初也是放下竹科工程師的金飯碗，毅然決然跑去演戲，一個人北上打拼難免遇到挫折，她透露年紀小的時候曾被無預警換角，全因她拒絕潛規則，角色就飛了。

高宇蓁已經有長達6年時間沒有戲劇作品，之後也僅有在電影《民雄鬼屋》中客串演出，這次她在《鳳姐》擔綱女主角，拿下高雄電影節人氣排行榜冠軍，人氣依舊相當旺。她這次也多了監製身份，透露其實一開始看就劇本就覺得感動，故事其實是真人真事改編，「我跟編劇聊的時候邊聊邊哭，就覺得自己有使命要演好，後來越來越投入，就變成了監製，也參與了劇本。」電影裡她身懷星夢，她當初也是做了2年竹科工程師轉行去拍戲，自此以後就走上星路。不過她笑說：「當初有星夢的不是我，其實是我同事。」

在《鳳姐》中，高宇蓁演出茶室性工作者，有不少大尺度親密戲。（圖／后花園影像製作提供）

她當時陪著同事一起去參加演員訓練班，工作人員問她要不要報名，她雖然更喜歡唱歌，但還是心想：「試試看好了」，沒想到就拍戲拍出興趣。一開始她邊當工程師邊拍戲，全靠爸爸開車載她從新竹北上演戲，「後來我覺得這樣不行，真的會爆肝，就覺得該有所選擇，不能什麼都要。」

高宇蓁當初拋下竹科工程師金飯碗入行拍戲。（圖／林士傑攝）

她表示自己當時是新人，只能加倍努力把台詞背熟、盡可能不NG，努力培養自己的演技實力。即便如此，她過去也曾遇過談好的角色，卻臨時被換角，只因為她拒絕潛規則，「對方就暗示說這角色是他給我，要我回饋，我回答也很直接，我說『我不喜歡這樣』，角色就沒了。」被問到會不會覺得很傷自尊心，她表示：「不會耶，因為不是我戲演不好，那時候覺得自己年輕，培養實力才站得穩。」

高宇蓁在《鳳姐》裡有感人姐弟情，戲外她跟弟弟也是感情極好。（圖／林士傑攝）

片中她與弟弟姐弟情深，戲外她也跟家人感情相當深厚，透露當時拍戲賺到的第一桶金，就是幫家人買房子，即便現在她住台北，弟弟住新竹，只要她說想吃什麼，弟弟二話不說就說：「姊，我買去台北給你。」任她使喚。她笑說：「我感覺啦，姊姊對他來說，好像是種信仰。」

高宇蓁曝過去曾因拒絕潛規則，到手的角色被無預警換角。（圖／林士傑攝）

然而演藝圈壓力大、收入也不如竹科穩定，被問到難道不曾動念回去當工程師？她笑回：「我都可以算出我幾年後會拿到多少薪水、多少Bonus，會升到什麼職位，那不是我想要的，沒有挑戰性。」如今她不僅是演員，7年前也成立保養品品牌當了CEO，她透露當時也不少反對聲浪，「大家覺得演戲演得好好的，為什麼要去創業，以後電視台不找你怎麼辦？」

當初入行前的歌手夢，終於在今年成功圓夢發行單曲。（圖／林士傑攝）

她笑說當時只覺得自己要勇敢跨出去，「失敗又怎樣，再來就好啦！」如今品牌也已經上軌道，問到營業額她選擇保密，笑回：「都很不錯啦！要低調一點。」當初入行前的歌手夢，也終於在籌備3年後，在今年成功圓夢發行單曲。被問到會不會覺得自己歌手夢走了很久才達成，她笑回：「我對於我想做的事情我很有耐心的，絕對不要想說時間不等人，只要活著就有希望。」

《鳳姐》將於12月6日全台上映。

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