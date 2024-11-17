男子阿國（化名）被2個兒子指控，父親在他們還年幼時起，就在監服刑10多年，出獄之後也未善盡照顧他們的義務，無正當理由就未盡扶養義務，並且情節重大，若現在還要由他們負擔扶養義務，明顯有失公平。因此，依法請求免除他們對父親之扶養義務。

法院審理，阿國經合法通知並未到庭，也未提出任何書狀表示意見。法官調閱稅務財產所得資料顯示，阿國在2022、2023年申報所得分別為0元、326元，名下財產價值為7452元，依據阿國所在縣市每人每月最低生活費為14419元，足認阿國現屬不能維持生活之人，自有受扶養之必要。

法官認，阿國的2個兒子均已成年，為阿國的法定扶養義務人，阿國現在已不能維持生活，他們自應依據阿國之需要，依其經濟能力負扶養義務。法官審酌，阿國在他們成長過程中，因未曾蒙受父愛照拂，導致親子之情淡薄，情節實屬重大。日前依法判決，免除2個兒子對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。