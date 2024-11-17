女子小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，不料，婚後才1年，阿國在今（2024）年1月遭人持棍棒毆打，頭部受到重創，雖經手術治療，但迄今仍重度昏迷，呈植物人狀態。小萱認為雙方結婚不久，並無堅實感情基礎，加上她還未滿30歲，也無經濟能力可負擔阿國的醫療費用，因此依法請求判准離婚。

法院審理，阿國的法定代理人到庭陳稱，同意小萱所提離婚之訴。法官認，民法第1052條第1項第7款所明定，夫妻之一方，有不治之惡疾者，他方得向法院請求離婚。立法意旨在於夫妻共同生活若因身體或健康有障礙，不宜令其繼續共同生活時，許其請求離婚。

因此所謂「不治之惡疾」，應解為任何足以危及婚姻關係維繫，為夫妻共同生活之障礙，而不容易治癒之疾病，不以該疾病有傳染性或為常人厭惡者為必要。

法官審酌，阿國的病情，已造成夫妻共同生活之障礙，而危及婚姻情感之維繫，且阿國的疾病難以治癒，是不宜令其繼續共同生活。日前依法宣判，小萱請求離婚，為有理由，應予准許。可上訴。