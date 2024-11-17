男子阿國與大陸女子小萱（均化名）結婚，不料，婚後在台灣同住才僅2周，小萱就對阿國的日常生活有諸多意見，阿國認為小萱對他並非真心喜歡，因而要求離婚，小萱同意後便不知去向。雙方已10年未同居生活，也幾乎沒有聯絡，阿國不滿小萱惡意遺棄，婚姻已難以維持，憤而依法訴請離婚。

法院審理，小萱經過合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。而阿國主張雙方已10年未同居生活，幾乎沒有聯絡等情事，經法官調閱入出境資料顯示，小萱在婚後有數次入境及出境台灣的紀錄，但在最後一次出境後，就未再有入境紀錄。

法官認，小萱出境後迄今未歸，沒有積極聯絡、接觸阿國等維持婚姻之舉，導致阿國無從得知小萱現在人在何處，放任雙方分居及無聯絡之狀態，致使夫妻感情及互信基礎嚴重流失，婚姻關係僅具形式外觀，欠缺共同生活、相互扶持、同甘共苦以共創家庭生活的實質內涵。

法官考量˙雙方已喪失應有之互愛、互信、互諒、互持等重要基石，依社會一般觀念，客觀上難以繼續維持，已達重大破綻程度，而無回復之希望，並且小萱就此須負責。日前依法宣判，阿國訴請裁判離婚，自屬有據，應予准許。