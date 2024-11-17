總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）去年遭爆與李姓隨扈發生不倫戀、互傳「聖母峰」等鹹濕對話訊息。李姓隨扈昨（16）日表示，和Kolas的對話內容都是玩笑話，並強調原住民開玩笑無極限。

Kolas今年7月於一場專訪痛批，媒體指控不倫戀一事毫無事實根據，被揭露的LINE對話內容，是李姓隨扈服重度助眠藥物、產生夢遊副作用後，脫序表達的愛慕訊息，被有意拼接；Kolas稱她和李的關係，就像是兄弟姊妹一般。

李姓隨扈昨接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，他和Kolas在2014年認識，彼此是很好的朋友，擔任隨扈期間被外界指控為不倫戀的LINE訊息，其實內容全都是玩笑話，他強調「原住民開玩笑無極限」，跟Kolas之間真的沒有什麼。

另外，李姓隨扈指出，當時報導說他夜不歸宿，實情是因為剛升任所長，業務忙碌才無法回家，與Kolas被指不倫戀後，他被調離主管職、月薪少了3.4萬元，還和妻子離婚，兩人目前正在打官司。