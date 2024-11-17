中華隊在預賽1比3敗給衛冕軍日本隊，第6局下半出現得分機會，吉力吉撈．鞏冠上場代打，日本球迷不免有些錯愕。原因是日本轉播單位TBS以片假名秀出吉力吉撈．鞏冠的姓名「キチリキキチロウ・キョウカン」這個名字又長又難讀，日本球迷不知是怎麼回事，「台灣選手的名字好特別」在網路引發廣大迴響。

吉力吉撈．鞏冠先前旅美打小聯盟的時候就使用排灣族名登錄，「Kungkaun Giljegiljaw」讓美國記者不知所措，當時他效力印地安人（改名守護者）。台灣有眾多優秀的原住民選手，鞏冠是首位把族名搬進美職系統的球員。

依照排灣族命名習慣，全名包含個人名與家名，通常由家庭最年長的孩子繼承家名。片假名幾乎沒辦法順利讀出這個名字，結果是日本網友借助漢字「吉力吉撈鞏冠」來區分音節才比較好讀。

日本媒體介紹吉力吉撈．鞏冠是台灣有名的猛將、兩屆中職全壘打王，最後是中繼投手鈴木昭汰讓鞏冠敲成游擊滾地球出局，化解了失分危機。WBSC報導此戰在臺北大巨蛋湧入滿場的34882位觀眾，氣氛絕佳。