天兔颱風昨天（16日）上午減弱成熱帶性低氣壓，逐漸消散，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出衛星雲圖指出，天兔回頭往西走後，低層環流中心也漸漸消失，死在台灣上空。接下來今天東北季風增強，氣象署表示，今天起至周六連7天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢。

台灣颱風論壇指出，今天凌晨天兔颱風的低層環流中心也漸漸消失，死在台灣上空。 （翻攝自氣象署）

台灣颱風論壇今（17日）臉書和Threads上PO出衛星雲圖指出，最終天兔走得太慢，還是被周遭環境毒死，中央山脈尾刀都還沒撿到就去了，昨天上午減弱為熱帶低壓，颱風警報宣告解除，接著今天凌晨天兔回頭往西走後，就連低層環流中心也漸漸消失，之後就是東北季風的天下，今天起東北季風全面轉強，「好消息是北部會變涼，但壞消息是北部、宜蘭又要有下不完的雨。」

氣象署表示，今天東北季風增強，水氣偏多，北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨機率，東部山區也有局部大雨，中南部地區零星短暫雨；氣溫方面，今北部、東北部天氣轉涼，白天高溫約25度，晚上降至20度左右，其他地區白天舒適溫暖，高溫約27～30度，晚上較涼，低溫21～23度。

氣象署指出，周一、二（18、19日）東北季風持續影響，加上萬宜颱風進入南海後，外圍水氣北移，台灣附近水氣偏多，迎風面降雨持續，尤其明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區也有局部大雨，周二基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢機率。周三至周六（20～23日）東北季風持續影響，北部、東半部局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部仍有局部較大雨勢發生機率。