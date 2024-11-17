本屆亞太經濟合作會議（APEC），總統賴清德特別指派總統府資政林信義代表我國出席領袖會議。林信義16日在國際記者會上表示，自己有與中國國家主席習近平打招呼，也跟美國總統拜登等領袖有不少互動，還特別向拜登表達感謝，期待他有機會來台灣，對方也親切回應「我會的（I will）」。

林信義曾三度參與APEC，2005年以領袖代表身分出席在韓國釜山舉辦的領袖會議時，曾與和時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，成為歷史畫面。

2024年APEC年會於本月10日至16日在秘魯首都利馬舉行，林信義16日出席國際記者會時表示，這次有與每一個經濟體代表自然互動，也有和習近平打招呼，但因雙方都忙著在會場和各國交流，所以並未握手。

林信義說，代表團利用此次機會與一些經濟體進行雙邊會談，也有在場邊進行簡單寒暄或談話。談話內容很多，例如台灣跟其他經濟體間未來的合作機會，彼此發展的需求和可以提供的協助等，都獲得良好成果。

至於與拜登的會談情形，林信義指出，與跟美國國務卿布林肯的雙邊會談相同，他與拜登的談話內容也很多，感謝美國長期對台灣的支持，他也邀請拜登未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登十分親切、正面地表示「我會的（I will）」。

關於台日間進一步發展的方向及對日本首相石破茂的印象，林信義說，石破茂在防衛方面有非常專業的知識，兩國在共同防衛及防災等方面有許多合作空間。在產業合作方面，以半導體為例，日本在材料、設備方面非常強，而台灣在製程技術占有優勢，這方面的合作會越來越緊密，也會帶動廠商和供應鏈的調整；其他領域也有許多討論的機會。

媒體詢及領袖代表從2000年第一次參加APEC至今，感受到台灣對全球影響力的改變為何？林信義表示，20年來全球經濟形勢改變，過去追求經濟繁榮，現在則是經濟安全。2000年時他曾提出「在地國際化」（Glocalization），強調有在地特色的國際化才會長久；但現在的在地化，則是指分散、備援。

林信義指出，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，我們的占比很高，因此大家重視台灣的程度，也跟20年前是不一樣的。

對於大陸打壓台灣國際參與，林信義回應表示，2001年他曾參加杜哈WTO部長會議，成功爭取台灣加入WTO。當時台灣是世界上第15大經濟體，日本、美國、歐洲、東南亞都支持我們，因此我們可以順利入會。他認為回到原點，重要的是台灣有什麼樣的實力讓大家覺得應該讓台灣參與這個組織。