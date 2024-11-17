鮭魚富含Omega-3脂肪酸，食用能減少身體發炎反應。無毒教母譚敦慈表示，國外研究顯示，料理鮭魚前先去除魚皮，可減少40%重金屬殘留，若是煎熟後再去皮，減少重金屬效果就不好，雖然去皮鮭魚，有個煎起來沒那麼漂亮的壞處，但為了健康，提醒料理鮭魚前，還是多個「去皮」的動作。

譚敦慈在「健康好生活」節目中，示範抗發炎飲食菜「蔬菜燒鮭魚」的做法，主持人發現譚敦慈準備的鮭魚，都是已去過皮的魚塊，詢問為什麼這樣？譚敦慈說，這是為了減少重金屬殘留。

譚敦慈說，美國研究發現，若擔心鮭魚有重金屬的話，在料理前先把皮去掉，可以減少40%重金屬殘留，研究並發現，若是鮭魚煎熟之後再去皮，去除重金屬的量就非常少，

譚敦慈說，料理鮭魚前先去魚皮，這只有一個壞處，就是煎起來沒有那麼漂亮，但為了健康，建議還是要先去皮。

譚敦慈說，基本上毒物科是不吃大型魚的魚皮，所以她若要料理鮭魚等魚類，料理前一定先去魚皮，除非是肉魚、虱目魚等小型魚，她才會連魚皮一起吃。