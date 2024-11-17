日籍女星阿部瑪利亞來台發展近8年，除了主持網路節目《木曜四超玩》外，也經營個人YouTube頻道，並時常分享台日的文化差異。而在台生活多年的她，經常覺得漸漸被台化，日前她就透露來台灣被改變習慣的7件事，還笑說「回不去了」。

阿部瑪利亞透露，經過上次回日本才感受到台灣的好，例如晚上想吃點熱食，在台灣可以打開外送平台隨便看看，但在日本幾乎沒有選擇，頂多到便利商店充飢，且日本麥當勞也不見得營業24小時，令她感到驚訝，「我已經被台化了嗎？在日本有這些感受的時候，真的覺得好想念台灣」。

阿部瑪利亞讚台灣早餐店有很多選擇。（圖／YouTube 阿部瑪利亞 Maria Abe）

接著阿部瑪利亞列舉7項最有感的差異，首先是「早餐有很多選擇」，她表示日本人通常在家吃飽才出門，所以不太會有早餐店，但台灣早餐店有很多種食物可以選擇，並透露近期很喜歡吃炒泡麵，完全融入台灣生活了。其次是「搭計程車很便宜」，直言日本的計程車貴到很離譜，例如從澀谷搭回老家神奈川，一趟費用就高達3萬日圓（約新台幣6300元），於是她不禁誇讚台灣計程車真的很便宜，還笑說因此都不想走路了。

第三是「女生可以比較做自己」，她坦言在日本都比較聽男生的話，到台灣聽到其他人說台灣男生會早起幫忙買早餐，才驚覺「從來沒想過女生也有這樣的待遇」；第四是「期待颱風假」，指出日本即使下大雪也無法輕易放假，除非真的遇到困難，還是得尋求其他工作上的替代方式，所以台灣的颱風假讓她覺得很新奇，坦承颱風剛來時也會抱持期待心情迎接颱風假，反應相當可愛。第五項為「可以輕鬆互相幫助」，表示在日本沒有主動尋求幫忙的習慣，即便當下身體極度不舒服，也會忍住痛苦直到她人發現異狀，因此覺得「願意主動幫助別人」這點很棒。

阿部瑪利亞被台灣男生舉動感到驚訝。（圖／YouTube 阿部瑪利亞 Maria Abe）

最後2項則關於人際方面，分別為「訊息不用講太多客套話」、「可以開心聚會」，由於日本文化流傳下來的禮節，導致溝通及社交上有很多規矩，包含繁雜的敬語或語助詞、聚會時要配合前輩指示等，令她覺得過程太辛苦，尤其是聚會方面，她直言日本人只有在家才是放鬆的，「在台灣就好舒服，不能再回去了！」

（YouTube 阿部瑪利亞 Maria Abe）

而影片釋出後，也吸引不少網友熱烈回應，「只要自己覺得好過得舒服愉快，那就是最好生活」、「台灣人的確是如此，沒那麼拘束」、「日本人還是會看眼色幫忙啦，不是不幫，因為日本人比較謹慎所以次數比較少，但是大部分的日本人真的對台灣人很不錯就是了」、「這部影片的阿部很漂亮自然」、「希望下次分享在台灣被帶壞了的事」。