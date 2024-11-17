第31屆亞太經合會（APEC）峰會在秘魯首都利馬舉行，大陸國家主席習近平當地時間16日發表題為〈共擔時代責任，共促亞太發展〉的講話，呼籲亞太國家團結協作，推動構建亞太命運共同體，並宣布中國將擔任亞太經合會2026年主辦國，期待與各方一道深化合作。

據大陸外交部網站消息，習近平在講話中首先指出，當前，世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。「站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任」。

習近平表示，我們要團結協作，勇於擔當，全面落實2040年布特拉加亞願景，推動構建亞太命運共同體，努力開創亞太發展新時代。對此，他提出3點建議，包括構建開放融通的亞太合作格局、培育綠色創新的亞太增長動能、樹牢普惠包容的亞太發展理念。

習近平進一步宣布，中國將擔任亞太經合會2026年東道主，期待與各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。他指出，改革開放是中國和世界共同發展進步的歷史進程。中方歡迎各方繼續搭乘中國發展快車，與中國經濟共同發展，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。

此次會議由秘魯總統博魯阿爾特主持，主題為「賦能、包容、增長」。會議發表《2024年亞太經合會元首馬丘比丘宣言》、《關於亞太自由貿易區議程新展望的聲明》和《關於推動向正規和全球經濟轉型的利馬路線圖》3個成果文件。