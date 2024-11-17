中國大陸珠海航展登場，殲-35A首次亮相。解放軍空軍發言人表示，殲-35A亮相可說上新又上心，人民空軍三劍客將升級四劍客。前海軍艦長黃征輝表示，中國大陸現在有4種主要作戰機種，美國則有三型最常聽到的飛機；這就像摸石頭過河，美國在前面擺石頭，中國大陸超過去了，石頭不見了，回過頭一看，美國在後面。

黃征輝16日在中天《前進戰略高地》節目中表示，美國三型最常聽到的飛機，最大的是F-22、中間是F-35、最小的是F-16，所以戰機分成大的、中的、小的。解放軍殲-20跟F-22比較，比較大一點。

黃征輝指出，中國大陸分重型、中型、輕型等三型，殲-20為重型，殲-10相當於F-16；殲-16最寬最長，因為是戰轟機，所以有很大的載彈量，以前叫做「三劍客」，加上殲-35(中型)，所以中國大陸將有4種主要作戰機種。

黃征輝舉例表示，這就是摸石頭過河，美國在前面擺石頭，中國大陸超過去了，石頭不見了，回過頭一看，美國在後面。