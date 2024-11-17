第37屆大陸電影金雞獎頒獎典禮於昨（16）日舉行，當晚眾星雲集，包括劉德華、奚美娟、趙麗穎等大咖巨星皆有出席。而得獎名單出爐後，最佳女主角由24歲的李庚希，憑藉《我們一起搖太陽》獲得，同時也是首位獲得該獎項殊榮的00後女星，但這結果似乎讓部分網友難以信服。

李庚希在電影《我們一起搖太陽》中飾演一名尿毒症患者凌敏，與重病男主角契約結婚後，開始互相依靠，上演一段生死之戀。對此，網友認為，雖然李庚希在片中演技有非常大的進步，但是否值得拿獎著實引爆不小爭議。

李庚希憑電影《我們一起搖太陽》獲得最佳女主角。（圖／翻攝自微博）

不只女主，就連獲得影帝的雷佳音即使演技未受到批評，但他卻因在《第二十條》中的角色沒有太多發揮同樣受到討論。因此名單揭曉後，不僅有人直接喊黑幕，結束後「金雞離譜」一詞更直接衝上微博熱搜，網友紛紛狠酸金雞獎「金雞變野雞了」、「這屆金雞從提名開始就很離譜啊，裡面有多少資源咖」、「一覺醒來這最佳男女主是認真的嗎？」

連獲得影帝的雷佳音也受到討論。（圖／翻攝自微博）

除此之外，在頒獎前也出現一個大烏龍，因為典禮還沒開始，廈門廣電官方微博就發出恭喜趙麗穎以《第二十條》獲得女配角獎的文章，被外界認為是得獎名單外洩；而當外界以為趙麗穎確定獲獎時，最後得獎的竟又不是她。事後，廈門廣電於官方微博解釋，他們準備了所有入圍者得獎後的祝賀文，準備在揭獎後第一時間發出，怎料卻手滑誤發，為此向大家致歉。