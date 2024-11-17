美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平16日在秘魯進行最後一場拜習會，白宮指出，有關台灣議題，拜登敦促北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國的「一中政策」不變，反對任何一方單方面改變現狀。另外，美陸元首也首度達成共識，應由人類、而非AI人工智慧來決定使用核武。

拜登與習近平16日在秘魯舉行會談，拜登敦促北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。

拜登與習近平於秘魯當地時間16日下午4時（台灣時間17日清晨5時），在首都利馬習近平下榻的海豚飯店（Delfines Hotel & Convention Center）舉行APEC峰會場邊會談，兩人一共會面約2小時。

《紐約時報》報導，習近平在開場白中似乎向不在場的美國總統當選人川普警告「做出明智決定，繼續探尋兩個大國正確相處之道」。川普在競選期間誓言，上任後對中國大陸採取更激進的態度。

拜登則在開場白中呼籲美陸持續維護關係，「這些對話能避免誤判，確保兩國競爭不會演變成衝突，是競爭，不是衝突」。拜登也告訴習近平，儘管他與習近平的意見並不總是一致，但兩人之間的討論總是「坦承、直言不諱的」。開場白結束後，拜習會一共進行約1小時又40分鐘。

白宮在會後指出，拜登與習近平就一系列雙邊、地區、全球議題進行坦承、有建設性的討論，根據白宮公布的拜習會談內容，拜登歡迎與北京維持開放的溝通管道，以負責任地管控競爭，避免競爭演變成衝突或對抗。

在台灣議題上，拜登表示由《台灣關係法》、中美三個聯合公報、六項保證指導下的「一中政策」並未改變，他強調美國反對任何一方單方面改變現狀，「我們期待兩岸分歧以和平方式解決，台海和平穩定符合世界利益」。拜登也在會上呼籲解放軍停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事活動。

值得注意的是，隨著AI人工智慧的應用愈趨廣泛，拜登與習近平也確認必須維持人類而非AI對使用核武的決定權，兩人強調必須以審慎、負責任的態度在軍事領域發展AI技術，並謹慎考量潛在風險；兩人也確認必須應對AI系統帶來的風險、改善AI安全性及進行國際合作等。路透社指出，這是美陸兩元首首度發表此類聲明。

兩國元首也回顧過去4年的雙邊關係，包括在緝毒、軍事層級溝通、氣候變遷、人文交流方面的合作。

在俄烏戰爭方面，拜登譴責數千名北韓士兵調派俄羅斯的舉動，批評此舉是俄羅斯對烏克蘭非法戰爭的「危險擴張」，將會對歐洲及印太和平與穩定帶來嚴重後果。拜登也對中國大陸持續支持俄羅斯國防工業基礎表達深切關切，強調美國致力於維護國際法，以及南海、東海的航行、飛越自由及和平穩定。

拜登也對北京的不公平貿易政策表達關切，強調華府將持續採取必要措施，來避免美國先進科技被用來削弱美國及盟友的國家安全，但他同時也強調不會過度限制貿易及投資。

拜登也強調解決美國公民遭北京不公正拘留、限制出境是當務之急，他也對中國大陸持續對美國民用關鍵基礎設施發動網攻表達深刻關切。

美國之音報導，這是拜登任內第3度、同時也是最後一次與習近平單獨會談，此前兩名元首都是在APEC峰會期間舉行雙邊會談，第一次是2022年印尼峇里島APEC峰會，第二次是2023年美國舊金山APEC峰會。

拜登與習近平16日在秘魯舉行會談，拜登敦促北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。（路透社）

路透：美陸核武控制對話有突破

針對拜登與習近平首度針對AI人工智慧與核武控制議題發表聲明，路透社指出，儘管目前尚不清楚該聲明會否衍生雙方進一步就該議題進行談判，但這是美陸就難以達成進展的核武及AI議題討論邁出第1步。

幾個月來，華府持續敦促北京打破長久以來對核武談判的抗拒態度，兩國11月曾短暫恢復官員層級的核武談判，但後續即陷入停滯。

美陸官員5月於日內瓦首度就人工智慧議題進行正式雙邊會談，但據信那次談判未涉及與核武相關的決策問題。

美國去（2023）年預估解放軍有500枚核彈頭，至2030年可能有1000枚；美、俄分別有1770枚及1710枚核彈頭。

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