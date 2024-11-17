中華隊在預賽2勝1負，仍處於晉級有利位置，加上古巴隊「助攻」打敗澳洲，只要今晚（17日）18:30在臺北大巨蛋戰勝澳洲，就有機會提前晉級超級循環賽。中華隊派出郭俊麟擔綱先發投手，對戰澳洲投手紐柏恩（Mitchell Neunborn）。
紐柏恩在去年經典賽被發掘，被美職費城人簽下培育，本季在小聯盟高階1A與2A繳出7勝6敗、自責分率4.73。自從2011年以來，中華對戰澳洲的成績是10勝3負。
澳洲預賽對日本出動多達12位投手，被日本打了9比3。後來澳洲5比0完封多明尼加，然後3比4輸給古巴，連續3場都是使用投手車輪戰，沒有撐滿5局的先發投手。
若以打擊狀況來說，澳洲團隊打擊率0.242、上壘率0.330、長打率0.389皆不太理想，累積23安打攻下11分。然而中華隊更弱一些，打擊率0.200、上壘率0.270、長打率0.344，主要是陳傑憲打擊狀態特別好，加上投手群相當勇猛，團隊自責分率2.00兩度守住中華隊勝果。
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