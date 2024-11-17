天氣轉涼，不少人會吃薑母鴨暖身，一名男子好奇，為何薑母鴨的桌椅都偏矮？貼文引起萬人討論，知情人表示，因薑母鴨需要炭火，矮桌可減少危險發生，另外，使用較矮的桌椅，坐下來的角度會壓著胃，容易有飽足感，能增加翻桌率。

原PO近日於Threads上傳薑母鴨門店的照片，好奇問「有人知道薑母鴨的桌子，為什麼都是低的嗎？」

疑問掀起118.5萬人次瀏覽、1.8萬人按讚，知情人表示，薑母鴨的炭火擺在較低的位置，矮桌可以降低危險；此外，使用矮桌及矮凳，坐著的角度剛好壓著胃，消費者較容易產生飽足感，能增加翻桌率，除了薑母鴨，常見的百元小火鍋店或熱炒店也常使用矮桌及矮凳。

網友紛紛留言，「對欸！桌子太低，吃東西彎腰、胃卡著，真的會消化不良」、「就是讓你的肚子去壓縮不要讓客人坐長久的時間，這樣翻桌率會變高」、「我每次看到這種矮桌，我就不想進去，因為我坐不久」、「容易飽翻桌率才快 」。