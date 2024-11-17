The final play that Doc Rivers mentioned involving Giannis Antetokounmpo and LaMelo Ball.



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(via @JerryDonatien) https://t.co/HvIJEnm2if pic.twitter.com/CdmCeqBYhk — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 17, 2024

黃蜂17日靠著「球弟」拉梅洛鮑爾最後7.3秒的兩罰俱中，驚險以115比114擊退「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，不過公鹿總教練瑞弗斯賽後無視可能遭到聯盟罰款或處罰，直接怒嗆：「我認為最後那球的判罰是裁判的誤判，這已經是連兩場比賽在最後一球上出現錯誤判決了！」

「當時拉梅洛鮑爾倒地了，他就是自己摔倒的，」瑞弗斯表示，「身邊沒有任何人，他就自己滑倒了，我們應該算搶到了球，比賽就結束了。」就連現場黃蜂主場主持人都不小心說出，「鮑爾被自己的PUMA球鞋絆倒了，可惜公鹿沒暫停可以挑戰。」

原本公鹿替補前鋒康納頓很有機會成為逆轉功臣，他先在最後51秒投進三分球，接著最後19秒切入拋進兩分球，幫助公鹿反以114比113超前，沒料到接下來出現那個爭議罰球吹判，在拉梅洛鮑爾兩罰俱中後，阿提托康波執行最後一擊跳投沒進，公鹿無奈落敗。

從原本滑倒失誤變成罰進準絕殺兩分的拉梅洛鮑爾，最後貢獻全場最高26分，另有9籃板、6助攻，布瑞吉斯19分，賈許格林15分；普林斯攻下公鹿最高23分，阿提托康波拿下22分、15籃板及12助攻的大三元，波提斯21分，公鹿主控利拉德仍因腦震盪協議連3場缺陣。