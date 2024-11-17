東北季風增強及水氣偏多，氣象署發布基隆、新北豪雨，台北、宜蘭大雨特報，今（17日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，此外，今天中南部也變天，有零星降雨。

東北季風增強及水氣偏多，4縣市發布豪大雨特報。（翻攝自氣象署）

氣象署表示，今天東北季風增強，水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，至於中南部地區及馬祖、金門也有零星短暫雨，澎湖則為多雲；北部、東北部天氣轉涼，白天高溫約25度，到了晚上會降到20度左右，其他地區白天舒適、溫暖，高溫約27至30度，晚上則較涼，低溫21至23度。

氣象署指出，第24號強烈颱風「萬宜」，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南南東方930公里海面上，向西北西轉西北移動，對台灣無直接影響，但是周一、二進入南海後，其外圍雲系使台灣附近水氣增多，北部、東北部降雨持續明顯，易有豪雨等級降雨。