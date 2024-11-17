台北市一家婦幼診所劉姓醫師，去年進行子宮鏡手術時，因操作失誤，最終導致病患死亡，事後該名醫師被起底畢業於波蘭，並引發民眾質疑「波波醫師」這種現象存在台灣是否僅因這些醫師的父母皆為特權階級人士。對此，有一名網友分享自己萌生想去波蘭就讀醫學系的念頭，掀起網友熱烈討論。

有網友日前透過社群平台Dcard並以「自己想要去波蘭讀醫學系（認真）」為題發文，透露他目前大三、就讀三類執照相關科系，由於非醫藥學系，因此在國內以自身實力恐難以考上後醫或後中。對此，他進一步表示，最近爭議很大的「波波醫師」卻讓他萌生想出國就讀的念頭，主要是家裡經濟狀況也很好，不用擔心金錢壓力，而且過去已經有在醫學院讀書的經驗。

至於唯一的缺點，原PO則說，鑒於波波醫師醫療致死案的風波持續延燒，他擔心未來就算念完也不會開放國考，無法從醫就業，並好奇現在是否也有網友想要就讀，希望能夠一起討論。

該貼文曝光掀起一陣反彈，許多醫學生留言批評：「家裡經濟狀況不錯我是建議當超派開始啃老人生，不要硬去做自己實力不及的事」、「有錢沒背景還是建議不要啦，家裡沒有好爸爸幫你打點門路，回來實習不知道要排隊排到哪時」、「考不上就不要當這不是很簡單嗎，自己都說家裡經濟情況很好了，做自己力所能及的事情享受美好人生，不要害己害人欸」、「2022後，門關起來後，已經沒有什麼台灣留學生去波蘭讀醫學系了，之後也只會越來越少」。

不過也有一名自稱企業二代的網友直言，未來的路不只有一條，他反倒認為有醫德的醫師勞心勞力很辛苦，不見得是好職業，更看好物理治療師將來的發展，「物理治療師越來越重要，前景不比醫師差，我住的地方物理治療師開診所比醫師開診所還賺」。