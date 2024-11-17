很多男性認為老了就是會攝護腺肥大，解尿滴滴答的，但小心也可能是癌症。泌尿外科醫師林才揚分享有位70歲男子，多年來解尿不順，直到最近就醫進行攝護腺刮除術，才發現已罹患攝護腺癌，他提醒，早期攝護腺癌經治療，5年存活率可將近100%，若有遠端轉移，存活率就會降到3至4成。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，上述70歲男子，解尿不順情況已很多年，直到最近嚴重影響生活作息才就醫，發現有攝護腺肥大情況，藥物改善不理想下，進行攝護腺刮除手術，術後病理報告證實是早期攝護腺癌。

林才揚表示，男子罹癌後，在門診追蹤發現攝護腺特異抗原指標上升，核磁共振檢查也顯示腫瘤有惡化趨勢，進行手術有其必要性，但男子上網搜尋資料，擔心機器手臂攝護腺摘除術，會有尿失禁副作用，他考量男子的腫瘤仍侷限在攝護腺內，評估後採取無創海福刀攝護腺消融手術進行治療。

林才揚表示，男子術後恢復良好，無明顯併發症，當初所畏懼的尿失禁未發生，攝護腺特異抗原指標也降低，同時核磁共振已沒有看到明顯腫瘤，目前定期於門診追蹤。

林才揚表示，海福刀是藉由傳遞高強度聚焦超音波能量至攝護腺組織，瞬間提升目標組織溫度至攝氏85至95度，以消融摧毀癌細胞，達到類似手術切除的效果，同時也可以控制治療的範圍，因此可以避開周圍器官、組職、神經血管等來降低不必要的併發症。

林才揚表示，根據衛生福利部112年統計，攝護腺癌的發生率在男性中排行第4名，死亡人數達1815人。早期的攝護腺癌經過治療，5年存活率可將近100%，可是一旦有遠端轉移，存活率就會降到3至4成。

攝護腺肥大或攝護腺癌，都可能以排尿不順來表現，林才揚建議男性若有類似症狀，應及早就醫釐清，即使是罹患攝護腺癌，如果可以在早期發現與治療，也能提高日後的存活率。